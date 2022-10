Sophie Corbillé, Emmanuelle Fantin, Adeline Wrona (dir.), Paris, capitale médiatique. Ville et presse au XIXe siècle

Comment les médias ont-ils fabriqué Paris, qui devient une ville-monde au 19e siècle ? Comment la capitale a-t-elle de son côté imposé sa marque au monde du journal et de l’information ? Les réponses dans l’ouvrage Paris, capitale médiatique !

L’ouvrage rédigé par des chercheur.e.s issu.e.s de plusieurs disciplines, explore la naissance d’une territorialité médiatique parisienne au XIXesiècle. Quels rôles les médias jouent-ils dans la fabrique de la capitale qui, selon Balzac, offre « le spectacle dramatique incessant » de ses « combats déchirants pour l’existence » ? Et quelle place Paris, occupe-t-elle dans les mutations médiatiques ? Une attention particulière est accordée à Émile de Girardin – entrepreneur de presse, homme d’affaires, politique, et auteur à succès –, traité en tant que pionnier et parangon de ce capitalisme médiatique parisien.

Ouvrage publié avec le soutien de Sorbonne Université.

Contributeurs : Ambre Abid-Dalençon | Marc Berdet | Karine Berthelot-Guiet | Lisa Bolz | Juliette Charbonneaux | Sophie Corbillé | Emmanuelle Fantin | Pierre-Carl Langlais | Junghwan Lee | Guillaume Pinson | Marie-Ève Thérenty | Hécate Vergopoulos | Adeline Wrona.

Sommaire

Introduction :



Paris et les médias, une histoire entremêlée

Sophie Corbillé, Emmanuelle Fantin et Adeline Wrona



1. Les réseaux parisiens d’Émile de Girardin. Naissance d’une capitale médiatico-politique



Chapitre 1.



Émile de Girardin : hantise ou fantasme du journalisme parisien

Adeline Wrona



Chapitre 2.



Les Mondes de Girardin

Pierre-Carl Langlais



Chapitre 3.



Les jeux de pouvoir à Paris. Girardin et Ollivier face aux élections « libéralisatrices »

Junghwan Lee



Chapitre 4.



Paris assiégé, Paris menacé, Girardin déplacé : imaginaires et circulations médiatiques dans la guerre franco-prussienne

Lisa Bolz et Juliette Charbonneaux



2. Fantasmagories et territoires médiatiques parisiens



Chapitre 5.



L’Exposition universelle, le journal et la ville. Exhiber, raconter et glorifier la fièvre marchande parisienne

Sophie Corbillé et Emmanuelle Fantin



Chapitre 6.



Les rats de Paris dans La Presse, ou la ville moderne contrariée

Hécate Vergopoulos



Chapitre 7.



Benjamin et la naissance de l’aura de la marchandise : Paris capitale publicitaire

Karine Berthelot-Guiet



Chapitre 8.



Quand l’interprofession de la communication aspire au Paris des librairies

Ambre Abid-Dalençon



3. Échos du monde



Chapitre 9.



Laboratoire de la pensée vs usine de l’industrie. Delphine de Girardin ou l’esthétisation du capitalisme avant l’heure

Marie-Ève Thérenty



Chapitre 10.



Un Girardin d’Amérique. Frédéric Gaillardet, Paris et la presse franco-américaine

Guillaume Pinson



Chapitre 11.



Fantasmagories de Paris sous les tropiques. Ou la « régénération » haussmannienne de Rio de Janeiro (1902-1906)

Marc Berdet



Bibliographie générale



Table des illustrations



Biographie des contributeurs.