Catherine Colomb. "Aux abîmes de la mémoire" (podcast Université de Lausanne)

Catherine Colomb: « Aux abîmes de la mémoire »

Grande romancière peu connue et étudiante à la Faculté des lettres, Catherine Colomb fait l'objet d'un podcast proposé par le Centre des littératures en Suisse romande de l'UNIL. L'occasion de (re)découvrir cette autrice majeure du XXe siècle.

Accéder au podcast…

En 30 ans, de 1934 à 1962, Catherine Colomb aura publié seulement quatre romans. Mais quatre romans absolument singuliers et à l’écriture follement audacieuse. Rédigée dans le secret, l’œuvre de Catherine Colomb compte parmi les entreprises littéraires les plus exigeantes et fascinantes du XXe siècle. Qui était Catherine Colomb ? Comment cette grande bourgeoise si discrète a-t-elle développée une œuvre romanesque d’une si puissante originalité ?

Pour (re)découvrir cette autrice majeure du XXe siècle, le Centre des littératures en Suisse romande de l'UNIL propose un podcast réalisé par Chahut Média.

ÉPISODE 1 - La soif de créer

Qui était Catherine Colomb, pseudonyme de Marie Colomb, épouse Reymond ? Du canton de Vaud où elle étudie à l’Angleterre où elle noue une amitié décisive, des bancs de l’université à l’univers bourgeois d’une femme d’avocat, on suit son itinéraire, et on observe une écrivaine hors norme achever dans le secret son premier roman.

Avec Caroline Arni, Valérie Cossy, Daniele Maggetti et Anne-Frédérique Schläpfer.

ÉPISODE 2 - Chemin de mémoire

Du silence, un bloc de pages quadrillées, une plume, pour rédiger un texte en un seul jet. Après ? Tout jeter, et recommencer, mais en recomposant son récit : c’est ainsi que Catherine Colomb construit ses romans. Plongée dans la fabrique d’une œuvre à l’ambition esthétique considérable.

Avec Valérie Cossy, Anne-Lise Delacrétaz, Philippe Geinoz, Daniele Maggetti, Pierre-André Rieben et Pierre-Alain Tâche.

ÉPISODE 3 - Du nouveau roman sans le savoir

À cause de sa voix singulière et de ses récits « déconstruits », Catherine Colomb est perçue parfois comme une pionnière du Nouveau roman – ce dont elle se défend, obstinément ! Nourrie à d’autres sources littéraires et philosophiques, elle a avancé jusqu’au bout en marge des modes artistiques de son époque.

Avec Noémie Christen, Valérie Cossy, Anne-Lise Delacrétaz, Daniele Maggetti, Christophe Pradeau, Pierre-André Rieben et Anne-Frédérique Schläpfer.

ÉPISODE 4 - Un regard lucide sur l'histoire et le temps

Après sa disparition en 1965, l’œuvre de Catherine Colomb a été partiellement rééditée, mais non évaluée à sa juste valeur. La voilà aujourd’hui redécouverte, republiée dans son intégralité. Comment expliquer le destin littéraire si étrange de l’écrivaine vaudoise ? Que nous révèle du XXe siècle son œuvre si puissamment visionnaire ?

Avec Noémie Christen, Valérie Cossy, Philippe Geinoz, Daniele Maggetti, Ami Lou Parsons, Françoise Reymond, Pierre-André Rieben, Anne-Frédérique Schläpfer et Pierre-Alain Tâche.

—

Retrouvez tous les épisodes du podcast Catherine Colomb: « Aux abîmes de la mémoire »,

ainsi que tous les podcasts de la Faculté des lettres sur podcastics.com/podcast/lettres…