« Habiter en Poète » à travers le monde : configurations poétiques de l’espace intime (XIXe-XXIe siècles) (revue Image & Narrative, vol. 23, n° 3)

Revue Image&Narrative, vol. 23, n° 3

« Habiter en Poète » à travers le monde : configurations poétiques de l’espace intime (XIXe-XXIe siècles)

Vient de paraître dans le cadre du projet international et interdisciplinaire "Maisons de Poètes" le numéro spécial de la revue Image&Narrative consacré à quelques "Maisons de Poètes". Pour plus d'informations sur le projet global, rejoindre le réseau et ses actualités : https://maphopes.hypotheses.org/

Sommaire :

« Habiter en Poète » à travers le monde : configurations poétiques de l’espace intime (XIXe-XXIe siècles)

Introduction

Marie-Clémence Régnier, Bertrand Bourgeois

1-11

Byron Lived Here: The Palazzo Guiccioli

Clara Tuite

12-31

(Dé)construire pour s’élever contre le modèle paternel : stratégie littéraire et immobilière d’Alexandre Dumas fils

Léa Saint-Raymond

32-51

Des murs à la page. L’Art Nouveau et les intérieurs d’écrivains dans la fiction autour de 1900

Cyril Barde

52-66

The “Poetry of Old Roofs”: Edith Wharton and the Art of Architecture

Elizabeth Emery

67-85

“What Creativeness in This?”: Maintenance and Generation in the Housework of Charmian Clift

Elizabeth McLean

86-105

La ville, non la maison

Jan Baetens

106-120

Becoming the President of Ukraine: from screen to reality

Zelenskyi’s acting performance in the TV show Servant of the People as a self-fulfilling prophecy

Ruben Coomans, Pieter Boulogne

121-142

« Écrire les tribus des images »

Entretien avec Adrien Genoudet

Corentin Lahouste

143-165

“Kicking against conformity”: talking image, narrative, and art-making with Bishakh Som

Jeffery Klaehn

166-177

The Comics World: Comic Books, Graphic Novels, and their Publics

Chris Reyns-Chikuma

178-180

Fortunes of War: Photography in Alter Space

Andrew Dewdney

181-184

Philippe Girard, Leonard Cohen, sur un fil, Bruxelles, Casterman, 2021

Chris Reyns-Chikuma

185-187