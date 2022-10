TRAd - Traduction, Réécriture, Adaptation (journée d'étude, La Réunion)

TRAd - Traduction, Réécriture, Adaptation

Journée d’études de l’UR DIRE – Axe 3

Organisée par Marc Arino, MCF 9e section et Guilhem Armand, MCF HDR 9ème section, Université La Réunion, DIRE

29 mars 2023, UFR LSH de l’Université de La Réunion

Sur le modèle de la Journée de l’Ancien Régime et du séminaire Résonnances Islamiques en Occident, la Journée d’Études TRAd vise à réunir annuellement les chercheurs s’intéressant aux questions de traduction, de réécriture et d’adaptation, de l’Université de La Réunion et d’ailleurs, afin d’une part de faire le point sur leurs recherches récentes, d’autre part de faire avancer la réflexion théorique sur ces pratiques.

La réécriture sera abordée au sens large : la reprise d'un texte antérieur (hypotexte), dont la décontextualisation et la recontextualisation vont modifier le regard porté et faire « re-signifier » les faits, les discours et les idéologies transmis. La réécriture est liée à la répétition, qui est, à la fois, reprise et rature, et qui est indissociable de la notion de tournant. En ce sens, son étude résonne avec celle de la traduction qui reprend un texte dans une autre langue, voire avec l'édition qui remanie un texte. Dans ce cadre, on pourra s’intéresser aux traductions de textes dans différentes langues, sans omettre les langues anciennes ou régionales – comme le créole – mais aussi d’autres supports que textuels : cinématographiques, par exemple. L’adaptation est, on le sait, une modalité particulière de la réécriture – dans son acception la plus ouverte – tant le changement de support (ou de medium) affecte le sens par la forme. Si le terme fait automatiquement penser à l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire, dans le cadre de cette JE, il ne s’y limite pas et l’on pourra se pencher sur toute forme d’adaptation : à la symétrique (d’une œuvre visuelle à une œuvre littéraire), et notamment à l’œuvre picturale (du tableau vers le texte et inversement).

La perspective scientifique de ces travaux de recherche ne se limite en aucun cas à telle ou telle école ou courant : le phénomène (de réécriture, de traduction, d’adaptation) peut ainsi s’étudier sous l’angle strictement formel (la justesse d’une traduction, le style d’une réécriture, la fidélité d’une mise en image) aussi bien que sous celui de ce que cela implique d’un point de vue civilisationnel, ou de l’histoire des idées, de la philosophie, ou autre.

L’idée centrale, pour cette première, consiste à faire résonner les recherches des chercheurs – débutants ou confirmés – de façon pluri ou interdisciplinaire : en histoire, histoire de l’art ou des idées, littérature, linguistique, civilisation etc. Un des intérêts de cette rencontre réside en effet dans le croisement non seulement des disciplines, mais aussi des spécialités notamment périodiques.

Les propositions (sous la forme d’un résumé de 500 mots maximum, accompagné d’une notice biobibliographique de 200 mots maximum) sont attendues pour le 1er décembre 2022, simultanément aux deux adresses suivantes : marc.arino@univ-reunion.fr et guilhem.armand@univ-reunion.fr

La Journée d’études est prévue le mercredi 29 mars 2023, à l’UFR LSH de l’Université de La Réunion