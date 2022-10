Offre de contrat postdoctoral - Histoire des traductions d'Aristophane (université Grenoble Alpes)

L’Université Grenoble Alpes, UMR 5316-Litt&Arts, recrute sur le projet Translatoscope un.e post-doctorant.e pour 18 mois en langue et littérature grecques et Réception de l’Antiquité sur l’histoire des traductions d’Aristophane.



L’objectif du projet Translatoscope est de collecter, analyser et comparer au moyen d’un outil numérique les traductions des comédies d’Aristophane depuis les premières traductions latines jusqu’à nos jours.



La personne recrutée pourra se concentrer sur la période et l’aire culturelle de son choix, en lien avec la responsable du projet, Malika Bastin-Hammou.



Elle sera rattachée à l’UMR 5316 Litt&Arts, axe 2 et centre de recherche Translatio.



Pour candidater, envoyer un C.V. et une lettre de motivation à malika.bastin@univ-grenoble-alpes.fr. La date limite pour candidater est fixée au 15 novembre 2022, pour un début des travaux en janvier 2023.