La bande dessinée à voix haute / Comics Aloud (revue Comicalités)

La bande dessinée à voix haute / Comics Aloud

Appel à contributions pour un dossier thématique de la revue Comicalités

dirigé par Benoît Glaude (UGent) & Ian Hague (London College of Communication, UAL)



Comicalités et les directeurs de ce dossier sont à la recherche de contributions sur la bande dessinée à travers ses objets sonores. Ce dossier thématique étudiera comment les bandes dessinées peuvent être adaptées, remédiatisées et/ou transformées en œuvres acoustiques. Nous invitons les chercheuses et chercheurs de toutes disciplines à explorer la foisonnante histoire sonore du neuvième art, à travers ses adaptations acoustiques, et à étudier comment les sons ouvrent des possibilités et imposent des contraintes à ce média que l’on considère généralement comme visuel. Nous tenons ainsi compte de pratiques de réception, dont témoignent par exemple les auteurs Jacques Martin et Dennis O’Neil, qui soulignent l’importance des sons dans leur vocation artistique :

“Un jour, comme je me rendais à mon cours de piano, passant devant la fenêtre ouverte du patronage de Châtenay-Malabry, j’entendis des exclamations qui m’intriguèrent. J’entrai alors pour voir ce qui se passait. On projetait là une série de diapositives extraites des aventures de Tintin, les différentes voix étaient interprétées par un commentateur qui mimait l’action. […] Sous le coup de cette découverte sensationnelle, je rentrai chez moi pour annoncer à mes parents que je voulais devenir dessinateur de bandes dessinées.” (Jacques Martin (1921-2010) cité par Thierry Groensteen, Avec Alix, Tournai, Casterman, 1984, p. 17)

“Tiens, une chose dont nous n’avons pas encore parlé, c’est du vieux feuilleton radiophonique de Superman. […] Je pense qu’il a pu avoir sur moi une plus grande influence que les bandes dessinées de Superman. Il passait tous les jours de mon enfance, du lundi au vendredi, à 5h15, sur la radio St. Louis. Les comic books, pour moi, c’était une fois par semaine, jusqu’à ce que je sois plus âgé et que j’aie pris l’habitude de les échanger avec mes amis. Mais ces feuilletons, nous les écoutions tous à la radio.” (Dennis O’Neil (1939-2020), interviewé dans The Krypton Companion, Michael Eury (dir.), Raleigh, NC, TwoMorrows, 2006, p. 119.)

Entrent dans le cadre de ce dossier les chansons, pièces radiophoniques, audiolivres, et tout autre production sonore, y compris les œuvres qui emploient la bande dessinée pour produire un résultat audible, telles que la lecture orale d’un album. L’important est que le média de destination soit de nature acoustique, ou qu’il engendre une réinterprétation de la bande dessinée à travers le mode acoustique. Ceci exclut autant les adaptations audiovisuelles au théâtre ou au cinéma, que la traduction visuelle du son dans la bande dessinée (par exemple, l’adaptation dessinée d’une œuvre musicale). Les contributions devront tenir compte des cultures dans lesquelles s’inscrivent les objets sélectionnés, et des liens multiples que ces cultures tressent avec les œuvres étudiées.

Les thèmes suivants peuvent être envisagés, sans que ces listes ne soient exhaustives :

Lire la bande dessinée à voix haute

La lecture orale de bandes dessinées, en direct, sans réécriture préalable, mais sans exclure une part d’improvisation et de commentaire. Ceci comprend les pratiques de lecture adulte-enfant, les projections racontées par une voix-over, avec ou sans bruitages, ainsi que les commentaires experts de planches (lors de séminaires de recherche, d’interviews d’auteurs et d’autrices), etc.

● Enjeux narratologiques du passage de la narration visuelle à la narration sonore (audionarratologie).

● Processus adaptatifs.

● Enjeux culturels : le contexte social et culturel de la réception orale.

● Enjeux multimodaux, multisensoriels : la pratique montre que le conteur et/ou l’auditeur feuillettent souvent l’œuvre source en même temps, pratiquant une lecture multisensorielle.

Enregistrer la bande dessinée

Tant l’interprétation d’un récit de bande dessinée pour en tirer un enregistrement audio (avec une réécriture préalable) que sa diffusion (en différé) à des auditeurs. Pensons notamment aux pièces radiophoniques, aux audiolivres, aux chansons, etc.

● Processus d’adaptation : remédiation de la bande dessinée, relations intermédiatiques.

● Interpréter les textes de la bande dessinée, les onomatopées vs. créer des contenus sonores additionnels (musique et bruitages).

● Chanter.

● Formats et supports du son : radio, disque, livre-disque, cassette audio, ordinateur, etc. ; les formats audio, leur archivage et leur conservation.

● La notation acoustique : que faire d’une partition de chanson, ou du texte d’un sketch radiophonique ?

Accompagner la bande dessinée

Écouter une bande-son tout en lisant une bande dessinée, dans le cas par exemple d’une bande originale de bande dessinée, d’une « BD vidéo » et d’autres types de bande dessinée numérique, etc.

● Accompagnement, paratexte, œuvre autonome. Quel est le degré d’autonomie opérale de la bande-son ?

● Quel rapport entre la temporalité de l’enregistrement sonore (homochronie) et celle du récit graphique (hétérochronie) ?

● Dans son rapport à la fiction, le contenu de la bande-son a-t-il un statut diégétique ou extradiégétique ?

● Du point de vue de la réception, l’ajout de sons a-t-il un effet sur l’immersion fictionnelle ?

Modalités de soumission

Le présent appel à contributions est ouvert à tou·tes les chercheuses et chercheurs, quel que soit leur statut et leur origine, écrivant en français ou en anglais. Nous les invitons à nous répondre en nous soumettant deux documents :

● Une courte notice bio-bibliographique.

● Un texte anonyme en français ou en anglais de 3000 caractères maximum, espaces compris (environ 500 mots). Ce résumé justifiera le choix de l’un des axes de recherche du présent appel, il présentera le positionnement théorique et le corpus retenus, ainsi que les principales conclusions attendues.

Le dossier peut accueillir plusieurs types de publications :

● Contributions brèves, telles que des positions de thèses, des présentations de fonds d’archive ou de collections (15 000 caractères maximum, espaces compris (environ 2300-3000 mots)

● Des articles plus longs (50 000 caractères maximum, espaces compris (environ 7600-10 000 mots).

● Des entretiens (par exemple avec des professionnels et créateurs, ou avec des spécialistes de domaines comme les études sonores)

● D’autres formats de contributions sont envisageables, en concertation avec les responsables du dossier.

La proposition sera évaluée de façon anonyme par le comité éditorial de la revue. En cas d’acceptation, l’auteur·trice recevra des suggestions et sera invité·e à envoyer sa contribution terminée pour le 1er juin 2023.

Les propositions devront parvenir avant le 1er décembre 2022, au format Word (.doc ou .docx), aux adresses électroniques suivantes : benoit.glaude@ugent.be et i.hague@lcc.arts.ac.uk

Bibliographie

