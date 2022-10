M. Cervera-Marzal, Résister – Petite histoire des luttes contemporaines

Une petite histoire de la contestation sociale.Ce livre nait d’un constat : il n’est plus possible de militer comme le faisions il y a vingt ans. Ni même il y a cinq ans. Le temps social n’est pas celui des horloges. Il lui arrive d’accélérer. Ce qui hier encore nous semblait impensable devient soudainement réalité. Les choses s’emballent et les acteurs sociaux, pris dans le tourbillon des évènements, ne sont pas toujours en mesure de comprendre ce qui leur arrive. Comment de bons pères de famille n’ayant jamais manifesté de leur vie se retrouvent-ils subitement à lancer des pavés sur des CRS au pied de l’Arc de triomphe ?

Un gouvernement autoritaire, une pandémie mondiale : les épisodes récents ne sont pas dénués d'intensité. Manuel Cervera-Marzal tente, à travers cette courte histoire de la contestation et du militantisme, de comprendre d'où notre geste politique vient et surtout quels chemins lui sont encore ouverts.