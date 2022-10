A. Augereau, Ch. Darmangeat, Aux origines du genre

L’irruption, dans l’actualité occidentale des dernières années, du thème des violences faites aux femmes et, plus généralement, les multiples obstacles auxquels se heurte l’égalité des sexes, ont stimulé l’intérêt pour l’histoire et la préhistoire des rapports de genre. Diverses productions, écrites ou télévisuelles, ont ainsi procédé à une relecture plus ou moins radicale des savoirs (ou des préjugés ?) sur ce thème, proposant généralement l’image d’une femme préhistorique active, libre et émancipée. Mais que sait-on réellement des rapports de genre dans la préhistoire des sociétés humaines ? Par quelles méthodes ces réalités sociales depuis longtemps disparues peuvent-elles être reconstituées ? Comment éviter de projeter des visions fantasmées sur le lointain passé ? Telles sont les questions auxquelles plusieurs spécialistes s’efforcent de répondre dans ce livre, qui revient notamment sur quelques célèbres découvertes archéologiques et sur les interprétations auxquelles elles ont donné lieu.

1. Introduction

Anne Augereau - Christophe Darmangeat

2. Courants, impasses et développements de l’archéologie du genre et des femmes

Anne Augereau

3. L’éclairage de l'anthropologie sociale

Christophe Darmangeat

4. Le genre préhistorique : un récit instrumentalisé

Christophe Darmangeat

4. Sexe et genre chez les singes

Pascal Picq

5. La dame du Cavillon : fantasmes et réalités

Dominique Henry-Gambier

6. Les fusils roses : chasseuses d’antan et biais actuels

Kathryn Kamp, John Whittaker

7. Le genre dans le Néolithique européen

Aline Thomas

8. La hache de guerre d’Occam. Quelques réflexions sur l'archéologie responsable inspirées par Bj 581

Oren Falk

9. Conclusion

Anne Augereau