Lettres reçues par Guillaume Apollinaire, Tome VI, Lettres retrouvées, 1, éd. Victor Martin-Schmets

Il est généralement admis qu’une édition de correspondance devient caduque le jour de sa sortie de presse. L’édition de la Correspondance générale d’Apollinaire et celle des Lettres reçues par Guillaume Apollinaire n’ont pas échappé à cette règle ; un lot de « Correspondance sentimentale / féminine (2 boîtes) » – entendez deux boîtes de photocopies de lettres de femmes adressées à Apollinaire – se trouvait à la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier. Ces lettres font donc l’objet d’un tome VI de Lettres reçues par Guillaume Apollinaire. Il faut regretter que la correspondance de toutes ces dames ne figure pas dans ce lot montpelliérain.

Victor Martin-Schmets, docteur de l’Université de Toulouse et docteur d’État ès lettres, a publié les Œuvres complètes d’André Ruyters (6 vol.) et les Œuvres complètes de Henri Vandeputte (12 vol.), ainsi que différentes éditions de correspondances, dont la Correspondance générale d’Apollinaire (5 vol.) et celle des Lettres reçues par Guillaume Apollinaire (5 vol.). Les six premiers volumes d’une édition des Œuvres complètes du couple Céline Arnauld – Paul Dermée ont paru. De 1973 à 2004, il a eu la responsabilité de la revue Que vlo-ve ?, consacrée à Apollinaire.

Table des matières

Introduction