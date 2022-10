"Annie Ernaux, la Nobel", par Tiphaine Samoyault (en-attendant-nadeau.fr)

Annie Ernaux, la Nobel

par Tiphaine Samoyault

mis en ligne le 8 octobre 2022 sur en-attendant-nadeau.fr

L’Académie Nobel cherche rarement à justifier l’attribution de ses prix par des arguments politiques et n’admet pas toujours qu’on le fasse. L’annonce qui a accompagné la désignation de la lauréate, le 6 octobre, saluant « le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle », n’échappe pas à cette règle. Si l’œuvre d’Annie Ernaux peut en effet être lue comme l’exploration aiguë d’un arrachement à des déterminismes existentiels et historiques, elle est d’abord un événement politique que le prix permet d’affirmer.

