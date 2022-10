6e colloque international Yves Navarre: Lieux de vie, territoires de l'écrit (Condom)

6e colloque international Yves Navarre

"Lieux de vie, territoires de l'écrit"



9 et 10 juin 2023, Condom











Yves Navarre a toujours accordé de l’importance à ses origines gasconnes. Il en parlait avec fierté et aimait à rappeler ses racines. Né à Condom, ses familles maternelles (Bax et Rigal) et paternelles (Navarre et Dumas) étaient installées dans cette ville. Plusieurs de ses ouvrages évoquent la campagne gersoise ou sont inspirés d’anecdotes tirées de l’histoire familiale, tels Le petit Galopin de nos corps, Biographie, Le Jardin d’acclimatation. Même lorsque l’auteur décida de quitter Paris pour Montréal, il prit soin de préciser qu’il quittait Paris et non la France pour rejoindre une « province des textes », proche finalement de cette autre province dont il était originaire, la Gascogne.



En 2023 paraîtra le quatrième volume des Œuvres complètes de l’auteur (H&O Éditions), qui comprendra plusieurs inédits et deux livres majeurs : Biographie, ouvrage où récit autobiographique et journal s’entrelacent pour suivre le parcours de toute une vie, et Le Jardin d’acclimatation, roman qui se verra décerner le prix Goncourt en 1980. Dans les deux ouvrages, la part faite au pays natal, soit par référence directe soit par les noms de lieux qui y figurent, est conséquente. D’autres textes de l’auteur font référence à la Gascogne natale, attestant de l’importance qu’Yves Navarre accordait à ses origines.



En 2023 également aura lieu le sixième colloque international Yves Navarre, dans le Théâtre des Carmes à Condom. Le thème retenu, « Lieux de vie, territoires de l'écrit », sera l’occasion de réfléchir aux liens entre les lieux et l’écriture dans la vie et l’œuvre de l’auteur. On pourra s’intéresser aux axes de réflexion suivants (liste non limitative), en se penchant sur la vie et / ou l’œuvre d’Yves Navarre :



- le rôle du paysage



- terre natale et villes d’adoption



- lieux de vie et lieux d’écriture



- lieux de mémoire, terrain de l’autobiographie



- poétique des lieux dans l'œuvre : transposition, représentation, description



- du côté de Condom : aux sources de l'œuvre



- espace urbain et espace rural : fracture ou complémentarité ?



- espace textuel et espace géographique



- centre et périphérie : traitement littéraire de l’espace



- lieux de fiction et lieux réels



- quel(s) lieu(x) de vie pour quel(s) usage(s) ?



- appartenance / non-appartenance à un lieu





Ce colloque, organisé par l’association Les Amis d’Yves Navarre, aura lieu au Théâtre des Carmes de Condom les 9 et 10 juin 2023. Merci à la Ville de Condom pour son soutien.



Nous vous invitons à envoyer vos propositions (entre 250 et 300 mots, avec titre) accompagnées d’une brève notice biographique à l’attention de Sylvie Lannegrand, présidente des Amis d’Yves Navarre, au plus tard le 17 février à l’adresse mail suivante : contact@amis-yvesnavarre.org.