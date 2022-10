Cécile Bertin-Elisabeth & Franck Collin (dir.), Méditerranée-Caraïbe. Deux archipélités de pensées ?

Méditerranée-Caraïbe. Deux archipélités de pensées ?

sous la direction de Cécile Bertin-Elisabeth et Franck CollinParis, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2022



Comparables, sans jamais se confondre, les deux espaces archipéliques de la Méditerranée et de la Caraïbe ont souffert de réductions, de projections et de prédations. Forts de leurs mémoires, de leurs poétiques et philosophies alternatives, ils révèlent une archipélisation plus que jamais nécessaire.

Découvrez la table des matières ici.