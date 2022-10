Formes et mécanismes de l’empathie : héros et anti-héros dans une perspective comparative (Revue Colloquia Comparativa Litterarum)

Appel à contributions



Revue Colloquia Comparativa Litterarum Vol. 9 (2023)



Formes et mécanismes de l’empathie :



héros et anti-héros dans une perspective comparative

Le thème central du neuvième volume de la revue scientifique annuelle Colloquia Comparativa Litterarum porte sur le concept d’empathie, ses formes et son fonctionnement narratif. Les chercheurs comparatistes sont invités à étudier les représentations de l’empathie dans des textes de différentes aires culturelles et chez des auteurs représentatifs de périodes et de tendances littéraires allant du XVIIIe au XXIe siècle. La revue accueille des contributions en français, en anglais et en bulgare. Les approches comparées des manifestations de l’empathie cognitive ou affective, des représentations d’états empathiques chez les personnages, ainsi que les mécanismes d’identification ou de distanciation chez les lecteurs par rapport aux héros ou anti-héros fictionnels, permettraient de faire avancer les études littéraires cognitives.

La méthodologie comparatiste pourrait contribuer à des études de cas de techniques narratives favorisant l’implication du lecteur ou entravant les mécanismes de réception empathique. Différentes applications littéraires de la théorie narrative développée par Suzanne Keen pourraient être envisagées ainsi que des analyses de stratégies auctoriales et de pratiques de lectures. Nous vous proposons une liste non exhaustive de problématiques qui pourraient être abordées et approfondies dans les articles de ce numéro thématique :



1. Héroïsation, personnalisation, dépersonnalisation.



2. Le sondage psychologique et éthique à travers la littérature et les arts. Des études allant du réaliste au symbolique et au fantastique.



3. Formes et mécanismes de l’empathie dans les processus d’écriture et de lecture.



4. Thématisation d’expériences empathiques et implications éthiques.



5. (Dés)humanisation, perte ou gain de l’individuation.

Responsable du dossier thématique : Antoaneta Robova

Format de l’article : 22 000 caractères (espaces comprises).



Consignes pour la présentation du texte disponibles sur : https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia/about



Date limite des soumissions : 31 janvier 2023



Pour toute correspondance et soumission des articles : ColloquiaCL@gmail.com

Orientations bibliographiques :



Bernaerts, Lars, Dirk De Geest, Luc Herman, and Bart Vervaeck (eds), Stories and Minds: Cognitive Approaches to Literary Narrative, University of Nebraska Press, Lincoln, 2013.



Caracciolo, Marco, Strange Narrators in Contemporary Fiction: Explorations in Readers’ Engagement with Characters, University of Nebraska Press, Lincoln and London, 2016.



Caracciolo, Marco, and Russell T. Hurlburt, A Passion for Specificity: Confronting Inner Experience in Literature and Science, Ohio State University Press, Columbus, 2016.



Caracciolo, Marco, “Narrative Space and Readers’ Responses to Stories: A Phenomenological Account”, Style 47 (4), 2013, 425– 44.



Cave, Terence, Thinking with Literature: Towards a Cognitive Criticism, Oxford University Press, Oxford, 2016.



Eco, Umberto, Lector in fabula. Le rôle du lecteur, trad. de l’italien par Myriem Bouzaher, Le Livre de Poche, Paris, 1989.



Freyermuth, Sylvie, « Anticipation, polyphonie et théorie de l’esprit », Hommage à Maguy Albet. De la critique littéraire au roman, L’Harmattan, Paris, 2010, 61-94.



Garratt, Peter, The Cognitive Humanities. Embodied Mind in Literature and Culture, Palgrave Macmillan, Londres, 2016.



Gefen, Alexandre, Mathilde Bernard, Carole Talon-Hugon, Arts et émotions. Un dictionnaire, Armand Colin, Paris, 2016.



Gefen, Alexandre, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Corti, Paris, 2017.



Herman, David (ed), The Emergence of Mind: Representations of Consciousness in Narrative Discourse in English, University of Nebraska Press, Lincoln, 2011.



Herman, David, “Cognitive Narratology”, The Living Handbook of Narratology, Hamburg University Press, Hamburg, https://www-archiv.fdm.uni-hamburg.de/lhn/node/38.html



Hoffman, Martin L., Empathy and Moral Development. Implications for Caring and Justice, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.



Iser, Wolfgang, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978.



Iser, Wolfgang, Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1989.



Jaen, Isabel and Julien Jacques Simon. Cognitive Literary Studies. Current Themes and New Directions, University of Texas Press, Austin, 2013.



Keen, Suzanne, « Narrative Empathy », in Peter Hühn (éd.), The Living Handbook of Narratology, https://www-archiv.fdm.uni-hamburg.de/lhn/node/42.html.



Keen, Suzanne, « A Theory of Narrative Empathy », Narrative, vol. 14, no 3, 2006, 207-236.



Keen, Suzanne, Empathy and the Novel, Oxford University Press, Oxford, 2007.



Keen, Suzanne, Empathy and Reading. Affect, Impact, and the Co-Creating Reader, Routledge, 2022.



Lanzoni, Susan, Empathy: A History, Yale University Press, New Haven-Londres, 2018.



Troscianko, Emily T. et Michael Burke (eds.), Cognitive Literary Science. Dialogues Between Literature and Cognition, Oxford University Press, Oxford, 2017.



Zunshine, Lisa (ed.), The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies, Oxford University Press, Oxford, 2015.