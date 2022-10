Édouard Levé, Inédits

On croyait l’œuvre d’Edouard Levé définitivement close : il n’en est rien. L’écrivain et artiste disparu en 2007, à l’âge de 42 ans, laisse dans ses archives un grand nombre de textes inédits, dont nous proposons dans ce volume une sélection réalisée en collaboration avec l’écrivain Thomas Clerc. L’auteur d’Œuvres, d’Autoportrait et de Suicide n’a pas cessé d’écrire tout au long de sa courte mais marquante carrière, témoignant du paysage artistique des années 90-2000, dont il fut l’un des acteurs. On trouvera dans ce volume un ensemble de textes tous inédits qui reflète, à l’image de la boule disco qui fut l’un de ses objets-fétiches, la variété des genres littéraires où l’obsession d’Edouard Levé se fait jour : chapitre de roman, fictions, promenades dans Paris, un abécédaire, des textes autobiographiques, des poèmes, des textes de performances, des chansons, des essais, etc. Un surprenant cabinet de curiosités littéraires redéfinit ainsi l’image d’un auteur qui se voulait sans style, refusant la limitation que celui-ci impose au créateur.

Thomas Clerc signe la présentation de ce volume réalisé en collaboration avec l’IMEC (Institut de la mémoire de l’édition contemporaine).

Une exposition des œuvres artistiques d’Édouard Levé sera organisée à Paris cet automne à l’occasion de la parution du livre.