M. Collart, Théodore Mann, savoir et pouvoir

Précurseur du global warming, Mann avança dès les années 1770 que la terre se réchauffait et évalua la part des causes anthropiques et physiques. Il s’illustra dans la « saga du Passage du Nord-Ouest » en menant des expériences sur la congélation de l’eau de mer. Il dénonça les pratiques de pêche destructrices de la chaîne alimentaire maritime et de la biodiversité. Auteur d’une œuvre considérable, il développa des thèses démographiques annonçant Malthus.



Table des matières



INTRODUCTION



CHAPITRE I — LA JEUNESSE RÊVÉE DE THÉODORE MANN



CHAPITRE II — MANN AU COUVENT

La chartreuse de Sheen Anglorum

Dom Augustinus-Gulielmus Mann

Another Traveller!

Sédentarité, exemplarité et modernité



CHAPITRE III — L’ÉLECTION DE MANN À L’ACADÉMIE

L’institution

Recrutement et candidature

Mémoire sur l’ancien état de la Flandre maritime

Géomorphologie et anthropologie

Feu central et phlogistique

Inondations

Causes physiques, causes anthropiques

Mann académicien



CHAPITRE IV — MANN GRAPHOMANE

Data, réseaux et théorie météorologique

Gestion de l’eau

Marées maritimes et marées aériennes

Mann avant Malthus

Les théories sur la congélation de l’eau de mer

L’hiver 1776

La question de la mer libre du pôle

La saga du Passage du Nord-Ouest

L’expérience de Mann

Mann et le troisième voyage de Cook

Se protéger de la foudre

L’huile pour combattre les tempêtes

La biodiversité en danger : la pêche en mer du nord



CHAPITRE V — MANN AGENT DU GOUVERNEMENT

Mann déménage

En Angleterre pour la prévention des incendies

Religion et instruction, droit et commerce maritimes

Un service sans relâche

Mann, homme de compagnie

Du tourisme à Nancy

Un essai d’aérostat à Strasbourg

L’atelier de Mechel à Bâle et la société typographique de Kehl

Une séance de mesmérisme à Berne

L’obélisque construit par l’abbé Raynal à Lucerne

Retour au pays

« Je regrette quelquefois… »



CHAPITRE VI — LA CÉLÉBRITÉ ET SES DANGERS

Mann démasqué : Who is that man?

L’affaire Thicknesse : attaques de goutte et Dr. Viper

Quand Mann trouve chez Thicknesse porte de bois

Quand Thicknesse grave un portrait au vitriol : Mann podagre

Petits cadeaux entre amis avec « remerciements les plus sincères »

Mann, héros de roman

L’homme du monde et le solitaire

La conversion d’un libertin

Mann au coeur d’un roman noir



CHAPITRE VII — LA CONSÉCRATION ACADÉMIQUE

La magie du rangement

Sur le chemin de la perpétuité

À l’Académie de Mannheim : prendre la mesure du temps

À la Royal Society : A well-known Gentleman

Un lumineux parcours : Virginie, Milan, Rotterdam

Un rebond académique : l’adresse au Gentleman’s Magazine

Un feuilleton épistolaire (juin-août 1787)

La « religion universelle » de l’abbé Mann

Érudition et éducation



CHAPITRE VIII — MANN, PRÉCURSEUR DU GLOBAL WARMING

Refroidissement ou réchauffement ?

Les sources

Agir sur le climat américain : défrichement et déforestation

Le facteur anthropique

La littérature des « grands hivers »

Classifier et hiérarchiser

La cause du réchauffement climatique



CHAPITRE IX — RÉVOLUTIONS ET CIRCONVOLUTIONS

Résistance et inertie

Un nouvel ordre des choses

Restauration et conservation

Les séquelles du grand désordre : des canons et des livres

Un pas en avant, deux pas en arrière

L’exilé



CONCLUSION



