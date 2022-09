Amia Srinivasan, Le droit au sexe

Comment devrions-nous parler de sexe ? Du nôtre, de celui que l’on pratique ? C’est un acte privé chargé de sens public, une préférence personnelle façonnée par des forces extérieures, un lieu où plaisir et éthique peuvent se dissocier sauvagement.

Depuis le mouvement #MeToo, beaucoup se sont attachés à la ques­tion du consentement comme cadre clé pour parvenir à la justice sexuelle. Pour appréhender le sexe dans toute sa complexité (ses ambivalences profondes, son rapport au genre, à la classe, à la race et au pouvoir), Amia Srinivasan souligne pourtant la nécessité d’aller au-delà du « oui et non », de l’acte voulu et du non désiré. Pour y parvenir, elle interroge les relations tendues entre discrimination et préférence, pornographie et liberté, viol et injustice raciale, punition et responsabilité, plaisir et pouvoir, capitalisme et libération.

Incisif et très original, Le Droit au sexe est un examen historique de la politique et de l’éthique du sexe, animé par l’espoir d’une autre sexualité.

Amia Srinivasan est née en 1984 à Bahreïn et elle a grandi à Londres, New York, Singapour et Taïwan. Diplômée de l’université de Yale et d’Oxford, elle est la première femme et la plus jeune titulaire de la chaire professorale Chichele de théorie sociale et politique à l’université d’Oxford, où elle enseigne la philosophie politique, la théorie féministe et l’épistémologie.

Sommaire

Préface

Le complot contre les hommes

Parler du porno à mes étudiants

Le droit au sexe

Coda : la politique du désir

Ne pas coucher avec vos étudiants

Sexe, Carcéralisme, Capitalisme

Remarques

Bibliographie

Index