Membre du conseil scientifique du Centre de recherche internationale de poésie (bénévolat)

Dans le cadre de son développement, le Centre de recherche internationale de poésie recherche des membres français, francophones, internationaux, pour son conseil scientifique.



Vous avez quelques heures par an à consacrer, un peu de temps, et à votre rythme, et vous si êtes intéressé pour prendre part, de façon bénévole, et en visioconférence, aux grandes orientations du projet, vous pouvez rejoindre l’équipe.



Vous pouvez choisir de le faire en toute liberté. Toute participation est la bienvenue.



Le Centre de recherche internationale de poésie, organisme indépendant, organise des journées d'études notamment, et diffuse la poésie.



Profils recherchés : docteur honoris causa, lauréat de prix littéraires français, internationaux, professeur honoraire, doyen, professeur émérite, directeur de recherche, professeur des universités, maître de conférences, docteurs... (université française, francophone, internationale...).



Vous pouvez écrire par mail au Centre de recherche international de poésie.



Plus d'informations : crip.paris@protonmail.com