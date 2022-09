Revue d'études culturelles,

Personnage de nombreuses fictions autant que de documentaires, image et icône, Marilyn Monroe pose un défi d’incarnation de taille quand elle est interprétée au théâtre. Comment « jouer » sur les planches cette image de cinéma dont le corps, la voix et le visage sont immédiatement reconnaissables ? Quelles actrices, pour jouer les nombreuses Marilyn – comédienne, chanteuse, femme – qu’elle a été ? À quoi joue-t-on, d’ailleurs ? Marilyn mise en jeu, c’est aussi rejouer la partie d’une Marilyn jouée par les hommes – producteurs, agents, journalistes…À travers des articles, des témoignages, des entretiens, des extraits de pièces, ce volume se propose de partir à la rencontre de ces « Marilyn de théâtre ».



Sommaire



Avant-propos (C. François-Denève et Florence Fix)



MARILYN QUEER

Oh my lady Marilyn, (Moni Grégo) extrait

Oh my lady Marilyn, (Moni Grégo) témoignage de l’autrice

"Marie-France ou Marilyn : L’actrice, la femme et leurs doubles dans le spectacle M. M. Maggie Moon : Mais qui était donc cette petite blonde ? (1974)" (Alexandre Moussa, Université Sorbonne nouvelle)

"Marie France ou la Marilyn du défilé-spectacle Mugler-Follies" (Paul Warnery et Pierre Philippe-Meden, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

"Les scènes féminines, féministes et queer de Marilyn : Organic Marilyn de Catherine Beilin, Syndrome Marilyn de Julie Pichavant, Gwerz de Gwendal Raymond et Gilles Jacinto" (Muriel Plana, Université de Toulouse)

Marilyn Inside (Céline Barcaroli), note d’intention et entretien avec l’autrice

Marilyn Inside, entretien avec Emma Barcaroli, interprète de Marilyn



MARILYN INTIME : NORMA JEANE ET NOUS

Marilyn, intime (Claire Borotra), extrait

Marilyn, intime (Claire Borotra), témoignage de l’autrice-interprète

Marilyn Monroe – Entretiens (Stéphanie Marc), témoignage de l’autrice-interprète

To be or not (solo) (Marie-Claire Cattino), extrait

To be or not (solo) (Marie-Claire Cattino), témoignage de l’autrice

Norma Jeane (Pierre Glénat), extrait

Norma Jeane (Pierre Glénat), témoignage de l’auteur

Marilyn, ma grand-mère et moi (Céline Milliat-Baumgartner), témoignage de l’autrice-interprète

Marilyn’s Dream Ou Le Rêve De Shakespeare (Elsa Solal), extrait

Marilyn’s Dream Ou Le Rêve De Shakespeare (Elsa Solal), témoignage de l’autrice



« ENCORE UN BIOPIC ! » : JOUER (AVEC) MARILYN

Sept jours de réflexion ou le fantôme de Marilyn (Renaud Maurin), extrait

Sept jours de réflexion ou le fantôme de Marilyn (Renaud Maurin), témoignage de l’auteur

Norma Jeane (John Arnold), témoignage de Marion Malenfant, interprète

Marilyn en chantée (Sue Glover), extrait

Marilyn en chantée (Sue Glover), témoignage de Guy-Pierre Couleau, adaptateur et metteur en scène

"Sous le masque : déconstruire le mythe Marilyn Monroe par le rêve du théâtre (Krystian Lupa)" (Floriane Toussaint, Université de Caen)

Mudith Monroevitz, la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe (Judith Margolin), témoignage de l’autrice-interprète

Monroe (Frédéric Vossier), témoignage de l’auteur

Pour Marilyn (Marc Israël-Le Pelletier), extrait

Pour Marilyn (Marc Israël-Le Pelletier), note d’intention de l’auteur

Double M (Anne-Pascale Patris), extrait

Double M (Anne-Pascale Patris), témoignage de l’autrice-interprète



D’UN VERTIGE L’AUTRE, ISABELLE ADJANI ET MARILYN MONROE

Le Vertige Marilyn (Olivier Steiner), extrait

"Du Ravissement au Vertige : quand Marilyn Monroe et Isabelle Adjani se font signe" (Arnaud Duprat de Montero, Université de Rennes 2)

"Marilyn, je ne sais plus "(Olivier Steiner, auteur)

Le Vertige Marilyn (Emmanuel Lagarrigue, scénographe)

"Pourquoi Marilyn ?" (Isabelle Adjani, interprète)





