Le Maghreb du XXIe siècle : Les Nouvelles voix dans le contexte littéraire contemporain



Journée d’études



17 février 2023 – En ligne (Zoom)

Cette Journée d’études est dédiée à l’exploration des nouvelles voix dans le Maghreb littéraire contemporain, plus spécifiquement les auteur(e)s (poètes, romancier(e)s, auteur(e)s de bandes dessinées, etc.) qui se sont démarqué(e)s sur la scène littéraire dans les dernières décennies comme des voix exemplaires dans le domaine de la francophonie postcoloniale.



Depuis de longues années, les écrivain(e)s maghrébin(e)s se sont lancé(e)s dans le champ littéraire francophone et postcolonial. Ils/Elles ont été étudié(e)s dans des contextes académiques et pas seulement, inclus(e)s dans les programmes scolaires des pays francophones et ont reçu de nombreux prix littéraires comme le Goncourt ou le Grand Prix du roman de l’Académie française (par exemple Tahar Ben Jelloun, Boualem Sansal). Ils/Elles ont contribué à l’écriture de l’histoire moderne de l’Afrique du Nord et ils/elles ont bâti le chemin pour les nouvelles générations. Des auteur(e)s contemporain(e)s comme Boualem Sansal, Kamel Daoud, Mahi Binebine ou bien Kaouther Adimi, Zaïnab Fasiki et Nadia Khiari entre autres ne sont pas seulement connu(e)s et apprécié(e)s par le public maghrébin, mais ils/elles sont aussi très présent(e)s sur la scène française et francophone.



Cette rencontre internationale conçue dans l’espace virtuel cherche à établir des conversations et des échanges académiques (en français ou en anglais) sur les nouveautés dans la scène littéraire maghrébine, plus spécifiquement depuis le 21e siècle. Le but de cette rencontre est de présenter une vue d’ensemble sur la génération d’auteur(e)s contemporains au Maghreb, d’avoir une meilleure compréhension de leurs thèmes ou idées et de comprendre les défis qu’ils/elles traversent afin de rejoindre un public francophone plus large. L’idée principale c’est de pouvoir discuter d’une possible génération d’écrivain(e)s représentatifs d’une ère littéraire et de les regarder de plusieurs angles d’analyse : des études postcoloniales et néocoloniales aux études culturelles et autres.



Afin d’être considéré(e)s, prière d’envoyer un court résumé (200 mots) suivi d’une courte note biographique (y inclus votre affiliation académique) à ramona.mielusel@louisiana.edu avant le 6 décembre 2022 à minuit US Central Time. Vous aurez une réponse avant la fin de l’année.



Pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s par une possible publication ultérieure, vous êtes invité(e)s à soumettre votre article pour le numéro spécial de la revue Literature (Pour plus de détails suivez le lien : https://www.mdpi.com/journal/literature/special_issues/WB3E3GJAWJ )



Possibles pistes de réflexions (non exhaustives) :



· Problématiques identitaires dans le Maghreb contemporain



· Activisme et implication sociale



· Points de vue sur le Printemps arabe (avant et après la révolution)



· Féminismes et luttes féminines



· Religion et politisation de l’Islam



· Relations entre le passé glorieux et les défis du présent



· Nationalisme, laïcité, démocratie



· Voix genrées et diversité



· Visions postcoloniales et transnationales







Au plaisir de recevoir vos propositions.



Dr. Ramona Mielusel

Associate Professor of French and Francophone Studies



University of Louisiana at Lafayette, USA



https://languages.louisiana.edu/about-us/faculty-staff/ramona-mielusel