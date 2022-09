Textimage, automne 2022 : "Portraits de pays dans les collections jeunes publics"

Portraits de pays dans les collections jeunes publics

Automne 2022

Dossier issu de deux journées d’étude organisées à l’université Rennes 2 en mars 2020 et 2021

par le groupe de recherche Greces-Cellam

Extrait de l'introduction :

"Du récit de voyage imaginaire du début du XXe siècle aux documentaires fictionnels des années 1950 ou ceux d’aujourd’hui, le genre du « portrait de pays » forme une importante catégorie de la littérature pour la jeunesse, même si ce terme est encore peu usité pour désigner ces ouvrages qui présentent, directement ou indirectement, des territoires. Il s’agit d’ouvrages destinés aux enfants pour mettre en livre le monde, dire l’espace et la spatialité, décrire l’ici et l’ailleurs, par le texte et/ou par l’image, par la fiction ou le documentaire, par la photographie ou l’illustration graphique. Ces livres, majoritairement rassemblés sous formes de collections déterminées, proposent une « connaissance du monde », conjuguent la notion de spatialité avec celles de pays, au sens large de l’acception du mot, d’identité nationale ou régionale et d’altérité. Ces séries ont souvent été pensées pour faire connaître la vie d’enfants d’ailleurs, avec l’intention de contribuer à la paix entre les peuples tout particulièrement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.



Prenant en quelque sorte la suite des études sur les « Portraits de Pays » en photolittérature, initiés par David Martens et Jean-Pierre Montier notamment, ce dossier explore les « Portraits de Pays » dans les collections éditoriales à destination de la jeunesse.

À partir d’un panorama d’ouvrages tirés d’espaces géographiques et de temporalité différents, les articles de ce dossier questionnent le portrait de pays pour la jeunesse sous l’angle de son histoire, de sa matérialité, de ses évolutions et variations, de sa représentation, de sa circulation et de sa réception. Il tente d’esquisser une généalogie du genre et de dégager les marqueurs génériques de cette production destinée à la jeunesse. L’utilisation d’un patrimoine iconographique questionnant la génétique de ces œuvres, les analyses présentées portent également sur les liens complexes entre le texte et l’image, afin d’approcher un « portrait » de pays qui partage avec les arts visuels de nombreux points de convergence et examinent comment s’articulent dans ces portraits les relations entre textes et images, dessinées ou photographiques. "

Sommaire

Laurence Le Guen, Christine Rivalan Guégo

et Catherine Sablonnière

Introduction : Portraits de pays dans les collections

jeunes publics (Europe/Amériques, XIXe-XXIe siècles)

Considérations et panorama

David Martens

Un art de faire découvrir le monde. Portraits de pays

phototextuels pour jeunes publics

Florence Gaiotti et Eléonore Hamaide-Jager

Portraits de pays en collection pour

la jeunesse dans le fonds du CRILJ

Variations autour du portrait de pays

en littérature jeunesse

Laurence Le Guen

Sur le seuil des collections phototextuelles

de portraits de pays pour la jeunesse

Elina Druker

Idéologie et exotisme – Anna Riwkin

et Children of the World

Alexa Craïs

L’Allemagne au prisme des albums de jeunesse

L’exemple de la série ALLES des éditions

Klett-Kinderbuch

Christophe Meunier

« This is the World » L’œuvre de Miroslav Šašek

et la construction d’un capital géographique

Christine Rivalan Guégo

Un pays peut en cacher un autre. Les petits Espagnols,

Série « Le Monde », éditions Piccoli

Daiane F. Fernandes Ferreira

Portrait du Brésil en collections jeunesse.

Le cas de l’album Dada « Poésie et chanson

brésiliennes » chez l’éditeur Mango (2005)

Les frontières d’un genre

Catherine Sablonnière

Exploration d’horizons lointains et découverte des pays

étrangers dans les bibliothèques « de instrucción y de recreo »

en Espagne (1867-1930) : écriture et réception dans des

collections populaires et jeune public

Gyöngyi Pál

Portraits de pays en photolittérature jeunesse hongroise

Caterina Ramonda

Regarder le monde dans la presse et les collections

pour la jeunesse italienne des années 1960/1970

Entretien avec Saad Bouri, directeur des éditions du Jasmin

Dresser le portrait de pays d’ailleurs par les contes,

la collection « Contes d’orient et d’Occident »