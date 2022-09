Journée des jeunes chercheurs arthuriens de la branche française de la Société Internationale Arthurienne (Rennes)

La 3e journée d’étude de la section française de la SIA consacrée aux jeunes chercheurs est prévue le vendredi 9 juin 2023 à l’université Rennes 2 et sera organisée par Federica Butto et Lucie Blouin.



Les étudiants de Master 2, doctorants et jeunes docteurs dont les recherches portent, dans le domaine arthurien, sur les littératures et langues médiévales (françaises ou étrangères) ou sur la réception du Moyen Âge, et qui sont membres de la section française de la Société Internationale Arthurienne, sont invités à venir présenter, au choix :

- leur thèse

- un sujet de recherche en rapport avec leur thèse ou un point de leur thèse

- un sujet arthurien au choix.

Pour chaque orateur sont prévues 30 mn de parole + 15 mn de discussion. Huit interventions pourront être proposées au cours de la journée.



Les candidats devront solliciter leur laboratoire ou leur école doctorale pour la prise en charge des frais de déplacement. L’université Rennes 2 et la section française de la SIA prendront en charge le repas et l’organisation. En cas de difficulté pour le transport ou l’hébergement, les personnes concernées peuvent néanmoins solliciter les organisateurs.



Les propositions sont à adresser au comité organisateur pour 15 décembre 2022, sous la forme d’un résumé d’une dizaine de lignes accompagné d’un bref CV précisant notamment le titre de la thèse, le nom du directeur ou de la directrice, l’université de rattachement :



Damien de Carné : damien.de-carne@univ-lorraine.fr



Hélène Bouget : helene.bouget@univ-brest.fr



Christine Ferlampin-Acher : christine.ferlampin-acher@univ-rennes2.fr



Federica Buttò : fede.cas89@hotmail.it



Lucie Blouin : lucie.blouin@univ-rennes1.fr

—



Les textes issus des communications seront publiés en ligne sur le site de la section française de la SIA où sont consultables les actes des deux précédentes journées (2019 et 2021) : https://siafrance.hypotheses.org/actes









Pour l'inscription à la branche française de la SIA, veuillez contacter la secrétaire, Madame Bouget, à l'adresse helene.bouget@univ-brest.fr