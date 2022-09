La Nouvelle Revue Française, Automne 2022

« La NRF est une entreprise qui a besoin d’être de temps en temps recommencée », écrivait Jean Paulhan à Gaston Gallimard. Ce bon conseil n’a rien perdu de sa fraîcheur. Il nous a inspiré ce nouveau départ, que nous prenons dans les pas de nos aînés.

Cet idéal de revue littéraire s’est incarné jusqu’à présent dans une direction exclusivement masculine. Il nous revenait aujourd’hui de changer la donne. Aussi ai-je le plaisir d’accueillir Maud Simonnot à la direction de La NRF, qui sait bien ce que d’aussi brillants esprits qu’André Gide, Jacques Rivière, Jacques Copeau, Marcel Arland, Georges Lambrichs, Jean Grosjean et Jacques Réda, et à leur suite Michel Braudeau, Philippe Forest avec Stéphane Audeguy et enfin Michel Crépu, ont apporté à cette aventure collective.

En inaugurant cette nouvelle époque de la vie de La NRF par une thématique aussi contemporaine que la Nature, Maud Simonnot a tenu à marquer un ancrage dans notre présent. Et elle veillera à ce que chaque numéro de notre revue de « littérature et de critique » consacre une large place aux chroniques de livres, de films et d’expositions et à l’art vivant (théâtre, opéra...), dont l’écriture sera confiée exclusivement à des écrivains.

La revue paraîtra chaque automne et chaque printemps, dans une pagination plus conséquente, sous un format agrandi et une couverture imprimée en couleurs. Cette nouvelle forme, je souhaite qu’elle s’offre pleinement au goût et à la compréhension du monde, sans prévention d’école et avec les accents les plus justes et sincères. Les seuls autour desquels nous puissions nous retrouver. » — Antoine Gallimard

—

Sommaire

Éditorial :

Maud Simonnot, « Parce que nous ne pensons pas que les revues appartiennent, comme on l’entend parfois, à une époque révolue... »



La Nature :

Erri De Luca, Nature

Richard Powers - Nathacha Appanah, Conversation

Anton Beraber, Flore de la Grande Ceinture Ouest

Katrina Kalda, Forêts et frontières

Christophe Bataille, Faon

Thomas Lévy-Lasne - Aurélien Bellanger, Peindre la nature

Fabienne Raphoz, La Nature, voilà mon pays

Hamedine Kane, Le paradis perdu des Peuls

Érik Orsenna, Le rendez-vous de l’Océan

Catherine Siméone - Catherine Larrère, L’éthique environnementale

Jacques Réda, Du vent dans les arbres



Proust 1922-2022 :

Yannick Haenel, Le sable magique

Maud Simonnot, 1922

Jean-Yves Tadié, Préface au Journal de Reynaldo Hahn

Violaine Huisman, La petite robe noire

Antoine Compagnon, Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre

Julien Syrac, La joie du réel retrouvé

Blanche Cerquiglini, Proust au défi des écrivains étrangers

Anne Simon, Zoopoétique de Proust



Dans la bibliothèque de J. M. G. Le Clézio :

Maud Simonnot - J. M. G. Le Clézio, Entretien et livres cités



Critiques libres :

Charles Daubas, « Musicanimale », Philharmonie de Paris (Gallimard)

Arthur Larrue, Journal de nage de Chantal Thomas (Seuil)

Claire Berest, Les confins d’Eliott de Gastines (Flammarion)

Philippe Bordas, Tout Rabelais, sous la direction de Romain Menini (Bouquins)

Camille Laurens, La cécité des rivières de Paule Constant (Gallimard)

Jakuta Alikavazovic, Le Trésorier-payeur de Yannick Haenel (Gallimard)

Laurence Cossé, La vie sans histoire de James Castle de Luc Vezin (Arléa)