[Agrégation 2023] Bibliographie sur La Religieuse de Diderot, par F. Lotterie (site Société Diderot)

Après un ensemble conséquent de textes de Diderot mis au programme de l’Agrégation de philosophie l’an dernier, après Le neveu de Rameau au programme de l’Agrégation de Lettres en 2016, voici La Religieuse au programme de ce même concours cette année.

À cette occasion, la Société Diderot met en ligne la bibliographie préparée par Florence Lotterie pour la SFEDS, ainsi qu’un article déjà ancien de Gerhardt Stenger sur « La Préface-annexe » (SVEC, 1999) et un texte inédit de Clara de Courson sur « Les voix dans La Religieuse ».

—

Journées Jeunes Chercheurs de la Société Diderot et de la Société Voltaire

Les Journées Jeunes Chercheurs de la Société Diderot et de la Société Voltaire auront lieu les 24 et 25 mai 2023 au château de Ferney-Voltaire (France) et aux Délices, Genève (Suisse). Pour plus d'informations, cliquez ici…

—

Nouvelle publication : Diderot Studies

Le dernier numéro des Diderot Studies, consacré à la question de l’identité chez Diderot (« Diderot et l’identité. Dans le jeu contradictoire des possibles ») vient de paraître. Le dossier a été coordonné par Stéphane Pujol et comporte plusieurs contributions de nos sociétaires. Pour plus de détails, cliquez ici…