Écrire l’histoire, n° 22: "Chanson, histoire, mémoire" (J. Vigne, dir.)

« Les albums dignes d’intérêt avaient beau sortir par brassées, celui-là occultait tous les autres, comme s’il parvenait à concentrer sur ses quatre faces, au-delà de ses radicales qualités, le son de l’époque. On peut rationaliser tant qu’on veut, souligner la cohérence du projet, la qualité des morceaux, l’excellence de la production, l’atout majeur de London Calling, d’autant plus évident avec le recul, c’est que, comme tous les disques phares qui balisent l’océan du rock, il résume à lui seul un moment capital de l’histoire. » Antoine de Caunes, Dictionnaire amoureux du rock, 2e éd. Plon, 2020, article « Clash, The », p. 88.

Peut-on écrire l’histoire sans prêter l’oreille aux chansons ? Et les chanteurs, les chanteuses dont nous aimons fredonner les succès, ne sont-ils pas eux-mêmes les premiers chroniqueurs de notre histoire en train de se faire ? Alors que monte en puissance, dans le champ universitaire, la reconnaissance de la chanson comme vecteur poétique efficace d’un discours social et politique, et par conséquent comme objet historique majeur, notre dossier explore ces liens de la chanson avec l’histoire, sur la base d’exemples très variés, qui vont des couplets des légionnaires romains au rap français le plus contemporain, en passant par les refrains satiriques de la Fronde ou du règne de Louis XV, la romance du XIXe siècle, le musical hollywoodien, la canción protesta espagnole, cubaine ou vénézuélienne, le rock polonais de l’ère communiste, etc. Ces études de cas, focalisant le plus souvent l’attention sur un petit nombre de chansons soigneusement choisies, en mettant en valeur les traces d’une expérience individuelle et collective de la chanson, illustrent les enjeux politiques et mémoriels du genre, les façons très diverses dont il devient lieu de mémoire, dont il participe de l’écriture de l’histoire et suscite la curiosité légitime des historiographes, de Suétone à Robert Darnton, sans oublier Jules Michelet. Ce travail d’équipe, né dans la cadre du projet Idex L’Air du temps à l’Université de Paris (ANR-18-IDEX-0001), réunit les études convergentes de chercheuses et chercheurs venus de disciplines diverses (littérature, musicologie, histoire, sociologie) et soucieux de les faire dialoguer. Qu’ils en soient ici remerciés !

Avant-propos



Jean VignesAvant-propos [Texte intégral]

Chanson, histoire, mémoire

Sous la direction de Jean Vignes, avec la collaboration de Tatiana Debbagi Baranova et Paule Petitier



Emmanuelle ValetteLes couplets contre César et autres « chansons » dans les Vies de Suétone [Texte intégral disponible en septembre 2023] The verses against Caesar and other “songs” in Suetonius’ Lives.



Robert Darnton, Hélène Delavault, Jean Vignes et Tatiana Debbagi BaranovaChanson et communication orale à Paris au milieu du XVIIIe siècle [Texte intégral disponible en septembre 2023] Entretien avec Robert Darnton et Hélène Delavault. Propos recueillis par Tatiana Debbagi Baranova et Jean VignesSong and oral communication in Paris (mid-18th century)



Christophe Dupraz« La France, patrie de la chanson » à l’épreuve de la romance musicale de la monarchie de Juillet [Texte intégral disponible en septembre 2023] “France, the home country of song” to the test of the musical romance of the July Monarchy



Marie Goupil-Lucas-FontaineLa Belle Époque des vieilles chansons [Texte intégral disponible en septembre 2023] The Belle Époque of “old songs”



Pierre LavoieChansons, identités et solidarités francophones made in Music City, U.S.A. (1967-1976) [Texte intégral disponible en septembre 2023] Francophone songs, identities and solidarities made in Music City, U.S.A. (1967-1976)



Mathieu Duplay« One More Kiss Before We Part » : la chanson et le trauma du temps qui passe dans Follies (1971) de Stephen Sondheim et James Goldman [Texte intégral disponible en septembre 2023] « One More Kiss Before We Part »: song and the trauma of time going by in Follies (1971) by Stephen Sondheim and James Goldman



Luc VallatAlexandre Pertuis : la « chanson jurassienne » durant les luttes séparatistes [Texte intégral disponible en septembre 2023] Alexandre Pertuis: the “Jurassian song” during separatist fights



Guiomar Hautcœur Perez-EspejoChanson et transition démocratique en Espagne [Texte intégral disponible en septembre 2023] Song and the Democratic Transition in Spain



Séverine Delahaye-Grelois« Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco. » La position du chanteur face au pouvoir [Texte intégral disponible en septembre 2023] “Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco.” The singer’s position in front of power



Federico TarragoniChanter la révolution en milieu populaire : Alí Primera dans les barrio vénézuéliens[Texte intégral disponible en septembre 2023] Singing revolution in popular neighbourhoods. Alí Primera in Venezuelan barrios



Dariusz KrawczykPolitique et au-delà du politique : le groupe rock Republika et ses recherches esthétiques en Pologne communiste [Texte intégral disponible en septembre 2023] Politics and beyond politics: rock group Republika and its aesthetic research in communist Poland



Juliette HubertTrap et actualité politique : un engagement contrarié ? Le cas des violences policières[Texte intégral disponible en septembre 2023] Trap and politics: a hindered commitment? The case of police brutality



Tatiana Debbagi BaranovaChanter au temps du coronavirus en France et ailleurs… [Texte intégral disponible en septembre 2023] Singing during the coronavirus pandemic in France and elsewhere

Chanson, histoire, mémoire : chansons traduites

Federico Tarragoni, Dariusz Krawczyk et Jean Vignes

Chanson, histoire, mémoire : chansons traduites [Texte intégral disponible en septembre 2023]

Œuvres d’Alí Primera et de Republika proposées et traduites par Federico Tarragoni et Dariusz Krawczyk, précédées d’une présentation de Jean Vignes, directeur scientifique

Chanson, histoire, mémoire : lectures thématiques

Sous la direction de Paule Petitier



Karine Abiven« À quoi sert une chanson, si elle est désarmée ? » Les chansons pendant la Fronde : armes ou récits ? [Texte intégral disponible en septembre 2023]



Marianne AcquaChantons sous la Révolution ! Lecture de 1789, Les Amants de la Bastille [Texte intégral disponible en septembre 2023]



Paule PetitierQuand les chansons finissent par la Révolution [Texte intégral disponible en septembre 2023]



Franck LaurentSources des airs du temps. Sur l’origine problématique de deux ou trois chansons populaires [Texte intégral disponible en septembre 2023]



Marie Davidoux et Gaspard Evette« Elles chantent en chœur, il faut bien tenir. » Claude Michel et la mémoire des Penn Sardin [Texte intégral disponible en septembre 2023]



Florian AudureauLe cœur est un oiseau et Le screw de Richard Desjardins, chants d’espoir et d’indépendance [Texte intégral disponible en septembre 2023]

Brèves d'histoire

Sous la direction de Florence Lotterie



Catherine GousseffMemorial, une histoire sans fin [Texte intégral disponible en mars 2023] Memorial, a history without end



Sylvie AprileNaturaliser par l’histoire [Texte intégral disponible en mars 2023] Naturalisation by the means of history



Marie-Ève ThérentyIllusions perdues : la lettre et l’esprit. À propos de Xavier Giannoli, Illusions perdues(2021) [Texte intégral disponible en mars 2023] Lost Illusions : the letter and the spirit. About Xavier Giannoli’s Lost Illusions (2021)



Philippe RoussinLes manuscrits retrouvés de Céline [Texte intégral disponible en mars 2023] Céline’s lost and found manuscripts



David RocheFirst Cow (2019) de Kelly Reichardt, un western pianissimo [Texte intégral disponible en mars 2023] First Cow (2019) by Kelly Reichardt, a pianissimo western

Livres récents

Jacob LachatBibliographie des livres récents (année 2021) [Texte intégral disponible en septembre 2023]

