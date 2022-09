R2LMM - Revue de Recherche en Littératie Médiatique Multimodale : "Multimodalité et enseignement-apprentissage des sciences humaines et sociales" (V. Martel, dir.)

La revue R2LMM a le plaisir d'annoncer la sortie de son 15ème numéro :

"Multimodalité et enseignement-apprentissage des sciences humaines et sociales", dirigé par Virginie Martel.



Ce numéro, sorti en juillet 2022 se consacre aux nouvelles pratiques interactives en matière de communication.



Pour mieux comprendre les compétences de littératie qui sont aujourd’hui nécessaires pour appréhender le monde et s’y intégrer, il importe de prendre en compte le caractère éminemment multimodal des pratiques contemporaines de communication, de réception (« lire ») et de production (« écrire/dire »). Ces pratiques se définissent par la mobilisation, généralement complémentaire, de plusieurs ressources, langages et modes sémiotiques (Kress, 2003, 2010). Ces modes (textuel, visuel, sonore ou cinétique) permettent que le sens s’incarne (Mitchell, 2009) dans une variété de supports (Lacelle et al., 2017) et dans différents contextes. La multimodalité sous-tend donc « […] l’usage en contexte réel de communication médiatique de plusieurs modes sémiotiques pour concevoir [et réaliser] » un objet de sens (Lacelle et Boutin, 2020).



Les nombreux documents ou objets culturels (Meunier et Sala, 2016) à caractère historique ou géographique aujourd’hui disponibles, généralement multimodaux, loin d’être négligeables, jouent un rôle central pour l’enseignement et l’apprentissage des sciences humaines et sociales. C’est en effet à partir d’eux que les élèves sont invités en classe à construire leur interprétation et leur compréhension du monde, d’où l’importance de s’y attarder.



Pour réfléchir aux usages et aux enjeux de la multimodalité et de la LMM dans les disciplines des sciences humaines et sociales, trois axes de réflexion ont été proposés aux auteurs et autrices de ce numéro. C’est en s’appuyant sur des recherches (terminées ou en cours), mais aussi en permettant la présentation d’expériences et de réflexions issues de la collaboration entre les milieux scientifiques et de pratique que ce numéro approche ces axes. (Axe 1. Nature et usages des documents ou objets culturels ; Axe 2. Littératie, multimodalité et sciences humaines et sociales ; Axe 3. Projets de cocréation en LMM).



Ce numéro espère ainsi contribuer à une meilleure compréhension des liens qui unissent la multimodalité et l’enseignement-apprentissage de l’histoire et de la géographie au primaire et au secondaire.

Sommaire

Introduction :

Multimodalité et enseignement-apprentissage des sciences humaines et sociales (Virginie Martel)

Axe 1 - Nature et usages des documents ou objets culturels

Utilisation d'Assassin's Creed Origins en classe d'histoire, rétention de connaissances déclaratives et intérêt des élèves pour l'Égypte antique (Marc-André Éthier; David Lefrançois; Catherine Déry)

De lecteurs à producteurs d'images ou pourquoi et comment introduire l'essai photographique en géographie au primaire (Chantal Déry)

Le film de fiction, un outil pour transformer les représentations des élèves? Étude de cas à propos de l'histoire de Charles, roi et empereur des Francs (Jean-Louis Jadoulle)

Axe 2 - Littératie, multimodalité et sciences humaines et sociales

Regard sur le développement de la littératie en histoire chez des élèves inscrits à un cours d'histoire du Québec et du Canada (Alexandre Lanoix; Catherine Déry; Marc-André Éthier)

L'enseignement explicite de stratégies de lecture adaptées à différents environnements et médiums pour soutenir le développement de la littératie et la démarche d'analyse de sources en histoire du Québec et du Canada (France Legault; Benjamin Lille; Isabelle Carignan; Patrick Plante)

Axe 3 - Projets de cocréation en LMM (documentation de pratiques)

Un atlas numérique multimodal en classe d'univers social au secondaire : présentation d'un projet de cocréation (Josianne Parent; Jean-Bernard Carrier; Virginie Martel)

La bande dessinée historique en univers social : un projet de cocréation en littératie médiatique multimodale en 6e année du primaire (Josianne Parent; Jean-François Mercure; Jean-François Boutin)

Le projet 1820-1905@ ou la cocréation d'activités de littératie numérique en classe d'univers social (Amélie Vallières; Virginie Martel; Sébastien Charette; Isabelle Leduc).