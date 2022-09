6e Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau (Rennes)

Appel à contribution

6e édition des

Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau



31 mai, 1er et 2 juin 2023, Université Rennes 2 - Campus Villejean





Les Doctoriales des Sciences Sociales de l’Eau (DSSE) sont une rencontre scientifique à l’échelle francophone dont la première édition s’est tenue en décembre 2014. Tous les 18 mois, l’ensemble des jeunes chercheur·e.s, doctorant·e·s, qui travaillent sur la thématique de l’eau dans des disciplines comme la géographie, l’ethnologie, l’histoire, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la linguistique, les sciences de l’information et de la communication, les sciences politiques, le droit, l’économie, la littérature… se retrouvent en un lieu afin d'échanger sur leurs travaux et de rencontrer d’autres chercheur·e·s. L’objectif est de dresser un panorama des recherches récentes ou en cours et de mettre en réseau les jeunes chercheur·e·s sur la question « Eaux et sociétés » avec une pluralité d’approches, de questionnements et de contextes internationaux. Les DSSE 2023 qui se tiendront à Rennes du 31 mai au 2 juin 2023, font suite à celles de Strasbourg (2014), Montpellier (2016), Nanterre (2017), Lyon (2019) et Châteauroux (2021). Elles s’inscrivent dans la dynamique des recherches sociales et environnementales portées par le site rennais.



Pour la 6e édition des Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau, nous nous retrouvons à l’Université de Rennes, campus Villejean. Cet évènement international rassemble entre 80 et 100 participants. Il propose une pluralité de formats d’échanges et met l’accent autant sur les travaux scientifiques fondamentaux que sur les questions d’aménagement et d’environnement in situ et appliquées. C’est pourquoi il s’organise avec les institutions et forces vives locales selon différentes modalités (intervention en table-ronde, contribution à une sortie terrain, expo photos, posters, subvention…).

Plus d’informations ici



Calendrier

• 30 novembre : date limite de soumission des résumés (oral et poster)



• du 01/02 au 01/05/2023 : ouverture des inscriptions





Modalités de soumission

Trois formats de présentation sont possibles :

• Communication orale (15 minutes)



• Poster (format A0) (Présentation en session dédiée)



• « Ma thèse en 3 images et 180 secondes »





La valorisation d’une partie des communications est prévue dans plusieurs revues.





Les réponses à l’appel à communications doivent se faire en utilisant le modèle de proposition sur le site : https://dsse2023.sciencesconf.org/ et être envoyées à l'adresse suivante : dsse2023-depotDSSE2023@sciencesconf.org