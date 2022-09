Itinéraires. LTC, n° 2021-2 :"Race et discours 2. Représentations et formes langagières"

Itinéraires. LTC, no 2021-2

Race et discours 2 : Représentations et formes langagières

Sous la direction de Marie-Anne Paveau



Comme d’autres conditions d’existence (la classe, le genre, la santé, l’âge…), et en étroite articulation avec elles, la race contribue à la production des formes langagières et discursives ainsi qu’aux manières de penser le monde et les savoirs ; elle s’inscrit donc dans les mots, les signes et les discours, de manière explicite ou souterraine. Ce numéro est consacré aux différentes modalités de cette inscription dans certains dispositifs cognitifs, langagiers-discursifs et sémiotiques, dans une approche formelle qui complète la perspective littéraire et artistique développée dans le numéro précédent.

Sommaire

Marie-Anne Paveau

La race est dans les mots, les signes et les discours. Présentation du numéro

Corps, genres, expériences noires

Mariana Jafet Cestari, Tyara Veriato Chaves et Lauro José Siqueira Baldini

Le « pretuguês », la langue maternelle et les discours fondateurs de la brésilianité

Aimée-Danielle Lezou Koffi

#VraieFemmeAfricaine. Analyse des matérialités discursives d’un stigmate

Glória França et Gnenonsegouet Noelle Gleo

« Moi, la noire docteure » : penser une prise de parole de femme noire/décoloniale à la première personne

Norman Ajari

En conversation avec la mort. Tommy J. Curry et les discours philosophiques de la masculinité noire

Formes de savoir, réflexivités, espaces de racialisation

Marc Jahjah

« T’es intelligent pour un arabe ! ». Auto-ethnographie d’un corps colonisé

Lissell Quiroz

Race, discours et colonialité. Analyse autoréflexive à partir d’une expérience située

Marie-Anne Paveau

Comment pensent les chercheuses blanches ? Propositions épistémologiques et méthodologiques

Mélodine Sommier

Race et espace : la ville comme lieu d’étude des représentations raciales

Varia

David Paigneau

Des origines politiques, historiques et culturelles d’une épopée nationale : le Kalevala dans la construction identitaire de la Finlande.

