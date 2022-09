Lecture, adaptation, création (Montréal)

Appel à communications

LECTURE, ADAPTATION, CRÉATION



Colloque étudiant, les 6 et 7 décembre 2022

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Avec le soutien du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)



Cet appel à communications est adressé en premier lieu à des étudiant·es de deuxième et troisième cycles (maîtrise et doctorat) (ou leur équivalence) en provenance de l’UQAM ou d’autres établissements universitaires.

Cet événement est programmé dans le cadre d’un séminaire auquel sont inscrit·es des étudiant·es à la maîtrise et au doctorat en études littéraires de l’UQAM.

—



Ce colloque étudiant a pour objectif de sonder les croisements, voire les porosités possibles entre les notions de lecture, d’adaptation et de création. Il importe d’insister d’emblée : l’adaptation peut être abordée ici de manière « traditionnelle » (soit, par exemple, à partir de ce qui concerne l’adaptation cinématographique de textes littéraires, sinon de faits divers et/ou historiques), mais aussi quelque peu en marge de tout cela.



En effet, avec cet appel à communication, il est souhaité que le colloque étudiant projeté permette d’aménager un espace de réflexion et de discussion à l’intérieur duquel la lecture est considérée en termes de déchiffrement, d’analyse, de perception située et de regard (autant en ce qui concerne le voir et le vu); l’adaptation, elle, pensée en termes de transposition, de transfert, de transformation, de sélection, de remaniement, voire de de métamorphose; enfin, la création comprise en tant que travail, geste, trace, œuvre, (ré)invention, affirmation subjective et renouvellement formel.



En faisant se rapprocher à l’intérieur d’une perspective pragmatique les notions de lecture, d’adaptation et de création, le présent colloque se veut une invitation à réfléchir les aspects événementiel et expérientiel, ainsi que les interconnections des éléments de la triade conceptuelle établie (« lecture, adaptation, création »). En d’autres mots : la lecture peut-elle être envisagée comme « création », la création comme « lecture » et l’adaptation, elle, comme « lecture-créative »?



Les études de cas, sinon la présentation de projets de recherche ou de recherche-création en cours sont les bienvenues.



Le cadre constitué encourage des propositions de communication tournées vers des objets issus de différents domaines et pratiques culturels (en provenance du Québec ou d’ailleurs dans le monde) : littérature, cinéma, arts visuels, performance, bande-dessinée, etc.



Les propositions de communications (300-500 mots), ainsi qu’une notice biobibliographique (200-300 mots) sont à envoyer par courriel à tremblay.gabrielle.2@uqam.ca.

—



Dates importantes



- 31 octobre 2022 : limite pour l’envoi des propositions



- 8 novembre 2022 : annonce de la sélection



- 6-7 décembre 2022 : tenue du colloque étudiant à l’UQAM



Informations pratiques

L’événement aura lieu en présentiel à l’UQAM. Aucun frais d’inscription n’est à prévoir pour la participation au colloque étudiant. Les frais de déplacement et d’hébergement ne seront cependant pas pris en charge par les organisateur·rices de l’événement. Lors du colloque, la durée de chaque communication sera de 15-20 minutes. Une période de questions et d’échange avec la salle de 5-10 minutes suivra chacune des présentations.

Responsable de l’événement



Gabrielle Tremblay est professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM et membre du CRILCQ. Ses travaux récents portent sur les liens entre littérature, cinéma et pratiques scénaristiques au Québec. En 2015, elle a publié Scénario et scénariste, un ouvrage dédié à la reconnaissance institutionnelle de l'objet scénaristique dans le monde de l'art cinématographique en France. Un numéro de la revue Voix et Images dans lequel elle dirige un dossier spécial ayant pour titre et thème « Regards actuels sur la scénarisation au Québec » doit paraître en octobre 2022.



Comité scientifique



- Stéfany Boisvert (CRILCQ-UQAM)



- Alex Noël (CRILCQ-Université de Montréal)



- Karine Rosso (CRILCQ-UQAM)



- Gabrielle Tremblay (CRILCQ-UQAM)

—



Bibliographie de travail (à titre indicatif seulement)



Citton, Yves, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires?, Paris, Éditions Amsterdam, 2017.



Cléder, Jean et Laurent Jullier, Analyser une adaptation. Du texte à l’écran, Paris, Champs arts, 2017.



Compagnon, Antoine, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1998.



Dawson, Nicholas, Pierre-Luc Landry et Karianne Trudeau-Beaunoyer (dir.), Se faire éclaté·e. Expériences marginales et écritures de soi, Montréal, Nota Bene, coll. « Indiscipline », 2021.



Dawson, Nicholas et Marie-Claude Garneau, Savoir les marges. Écritures politiques en recherche-création, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2022.



Froger, Marie et Jürgen E. Müller (dir.), Intermédialité et socialité. Histoire et géographie d’un concept, Münster, NodusPublikationen, coll. « Film und Medien in der Diskussion », 2007.



Jeannelle, Jean-Louis et Margaret Flinn (dir.), « Ce que le cinéma fait à la littérature (et réciproquement) », LhT Fabula, nº 2, décembre 2006, en ligne, http://www.fabula.org/lht/2/, consulté le 20 septembre 2022.



Lavocat, Françoise, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, 2016.



Louvel, Liliane, Texte/image. Images à lire, textes à voir, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002.



Macé, Marielle, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2011.



Schaeffer, Jean-Marie, Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, 1999.