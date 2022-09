Nouvelle collection aux Éditions Mimesis

EDITIONS MIMESIS / UNIVERSITE DE LIEGE



Nous sommes à la recherche de manuscrits susceptibles de rejoindre la collection bilingue italien-français

"Certi nostri anniversari / Quelques-uns de nos anniversaires" publiée par les Éditions Mimesis.



Pour plus de renseignements, merci de contacter Michel Delville (pour le français) et Luciano Curreri (pour l'italien):



mdelville@uliege.be



luciano.curreri@uliege.be



-----



Certi nostri anniversari / Quelques-uns de nos anniversaires



https://www.mimesisedizioni.it/catalogo/collana/824



-curatori (breve nota): Luciano Curreri (1966) e Michel Delville (1969) lavorano da vent’anni

all’ULIEGE e sono rispettivamente ordinari di Lingua e Letteratura italiane e Letteratura inglese

moderna e letteratura americana. Le loro ricerche hanno una naturale tendenza a farsi comparate e

interdisciplinari e a inscriversi festose in una distesa storia della cultura. In tal senso, hanno lavorato

insieme su Profondo rosso di Dario Argento (Il grande «incubo che mi son scelto», il Foglio 2015)

e, più di recente, sul roman-photo (Tutto quello che non avreste mai voluto leggere – o rileggere –

sul fotoromanzo, CNR Sciences&Comics 2021), coinvolgendo l’amico comune Giuseppe Palumbo.



-comitato scientifico: Luciano Curreri (ULIEGE), Michel Delville (ULIEGE), Fabio Danelon

(UNIVR), Giuseppe Traina (UNICT), Gianni Turchetta (UNIMI).

-lingue: italiano e francese.

-titoli annui: due, uno in italiano e uno in francese



-descrizione it.: dall’Italia al Belgio e ritorno, passando per il mondo tutto, valorizzando due lingue

alla scrittura (il francese e l’italiano) e un’amicizia, quella dei due condirettori, un belga e un

italiano, da vent’anni docenti all’Università di Liège, da vent’anni a dirsi che la cultura è

esplosione, è fuori, è libertà interdisciplinare, è vita: una collana che pensa a certi anniversari

storico-culturali senza farne medaglioni, ma neanche senza de-sublimarli ipocritamente. Si tratta

solo di provare a far festa con il nostro immaginario, di tentarne nuove approssimazioni a partire da

una data che in sé è già ricordo, memoria, curiosità, attenzione, insomma festa, festività, felicità.

-descrizione fr.: de l'Italie à la Belgique et vice-versa, en passant par le reste du monde, une

collection qui met à l'honneur deux langues (le français et le italien) et repose sur une relation

d'amitié, celle des deux codirecteurs, un Belge et un Italien enseignant depuis vingt ans à

l'Université de Liège et pour qui la culture est avant tout une explosion d'énergie vitale et de liberté

interdisciplinaire: une série commémorant quelques anniversaires dont l'importance historicoculturelle est considérable, ne pratiquant ni l'hagiographie ni la sublimation repentante. Il s'agit

avant tout de proposer de nouvelles approximations traduisant l'envahissement du souvenir à partir

d'une date qui appelle la curiosité, l'imagination, la mémoire, les rencontres, et le sens de la fête.



-n. di battute spazi inclusi: 200.000 max.

-formato: 14x21 (per sviluppare 100 pagine max)