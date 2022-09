Prix Henri Rol-Tanguy sur la guerre d'Espagne

L’ACER (Amis des Combattants en Espagne Républicaine) est l’association mémorielle des combattants des Brigades internationales et des Volontaires internationaux. Elle a pour objet de rappeler la mémoire et les valeurs de l’engagement des hommes et des femmes, français et étrangers, partis aider et défendre la République espagnole pendant la guerre d’Espagne (1936 -1939).



Présentation du prix « Henri ROL-TANGUY »



Le prix Henri Rol-Tanguy récompense chaque année des travaux universitaires francophones de niveau Master 2 traitant des multiples expressions de la solidarité internationale envers l’Espagne républicaine et antifasciste, des Brigades internationales, de la mémoire historique de la guerre d’Espagne et/ou de ses continuités durant la Seconde Guerre mondiale.



Ces travaux de recherche peuvent s’ancrer dans différents domaines scientifiques : historiques, linguistiques, littéraires, esthétiques, philosophiques, sociologiques, didactiques. Les différentes archives disponibles aujourd’hui, parmi lesquelles celles des Brigades internationales, sont encore peu exploitées et riches de perspectives heuristiques.



Le jury du concours, présidé par François Godicheau, est composé d’universitaires et de personnes faisant autorité en la matière par leurs travaux ou leurs publications.



Le prix est doté d’une bourse de 2000 euros, remise lors d’une cérémonie récompensant le lauréat.



Règlement du prix 2022



Sont admis les travaux élaborés par les étudiants en lettres, arts, sciences humaines et sociales ayant soutenu et validé un mémoire de recherche de Master 2 portant sur la guerre d’Espagne.



Les travaux présentés ne doivent pas être antérieurs de plus de deux ans à la date de leur examen par le jury.



Date d’ouverture de l’appel à candidatures : 1er octobre 2022.



Date limite de dépôt des candidatures : 16 décembre 2022.



Tout candidat doit déposer son dossier en ligne à l’adresse suivante : prix.roltanguy@acer-aver.fr

Chaque dossier de candidature doit comporter obligatoirement :



- le mémoire (version PDF) ;



- une courte note de vulgarisation à l’attention du jury présentant le but poursuivi et les motivations de l’étude ;



- l’attestation de soutenance ;



- le formulaire de candidature rempli et consultable sur le site acer-aver.com.



Le prix est attribué à un travail individuel ou éventuellement à un travail d’équipe. Il peut être, le cas échéant, partagé (deux 1er prix ex aequo, ou 1er et 2e prix par exemple).



Le jury décide collégialement de l’attribution du prix, à partir des évaluations fournies par deux rapporteurs désignés pour chacun des mémoires. Les critères d’évaluation sont l’apport à la communauté scientifique, les qualités formelles et d’expression, les qualités liées à la démarche scientifique et à la méthodologie. Le prix est remis au cours d’une cérémonie officielle à laquelle sont conviés, outre les membres du jury, les adhérents et amis de l’ACER.

Le jury, en charge de l’expertise scientifique des travaux de recherche et de la désignation du lauréat, est composé comme suit :



- François Godicheau (Président), Historien, Professeur des Universités, Toulouse Jean-Jaurès ;



- Jean-François Berdah, Historien, Maître de Conférences HDR, Toulouse Jean-Jaurès ;



- Nicolas Bianchi, Docteur en Littérature française, ATER à l’Université d’Aix-Marseille ;



- Robert Coale, Professeur des Universités, département d’études romanes, Rouen ;



- Guy Krivopissko, Historien spécialiste de la Résistance, ancien directeur du Musée de la Résistance Nationale de Champigny-sur-Marne ;



- Natacha Lillo, Maître de Conférences en civilisation espagnole contemporaine, Université Paris-Diderot ;



- Manuelle Peloille, Historienne, Professeure des Universités, Angers ;



- Edouard Sill, Docteur en Histoire contemporaine (EPHE PSL), chercheur associé au CHS Paris ;



- Rémi Skoutelsky, Docteur en Histoire, auteur de L’Espoir guidait leurs pas. Les volontaires français dans les Brigades internationales 1936 -1939, Paris, Grasset, 1998 ;



- Deux représentants de l’ACER.

Voir le règlement complet sur le site de l’ACER-AVER :



http://acer-aver.com/prix-rol-tanguy

Contacts :



Françoise Demougin : fdemougin@hotmail.com



Bruno Belliot : bruno.belliot6972@orange.fr