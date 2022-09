Les Fausses Confidences de Marivaux. Mises en scène gratuites en ligne (Actualiitte.com)

Sur Actualitte.com :

La pièce Les Fausses Confidences est au programme du bac de français encore pour une saison, avec des épreuves écrite et orale qui se dérouleront en juin 2023. Pour entrer dans une pièce, il est souvent plus aisé d’en prendre connaissance à travers une captation. Bien sûr, si l’on peut assister à une représentation, dans un théâtre, avec des comédiens de chair et d’os, c’est encore mieux !

Entrée dès 1740 au répertoire de la Comédie française, Les Fausses Confidences, dont le titre peut apparaître comme un clin d’œil à ce qu’est le théâtre, est une des œuvres de Marivaux dont le succès ne se dément pas au fil des décennies. De nombreux metteurs en scène ces dernières années ont ajouté leur interprétation à la longue liste des relectures de l’œuvre.

Illustr. : m.e.s. Didier Bezace, Théâtre de la Commune, Aubervilliers 2010.