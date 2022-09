Denis Guénoun, Écrits théoriques de jeunesse (1968-1986)

Denis Guénoun a entrepris de rendre public sur son site un ensemble de textes rédigés entre 1968 et 1986, inédits ou devenus d’accès acrobatique (dans de rares bibliothèques, etc.). Chaque écrit rendu disponible est accompagné d’une préface et de notes originales rédigées pour cette republication.

*

A. 1968-1970

1. « La rencontre de Cluny », Les Lettres françaises, 4 mai 1968 ;

2. « Sur les tâches de la critique », La Pensée, n° 139, juin 1968 ;

3. « A propos de l’analyse structurale des récits », La Nouvelle Critique, n° spécial Colloque de Cluny (1968), s.d.;

4. Journal d’un curé de campagne, problèmes d’analyse de récit, mémoire de maîtrise, Faculté des Lettres d’Aix-en-Provence, 1968 ;

5. « Science et scientificité sur l’objet littéraire », Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 48ème année, n°3, décembre 1969 ;

6. « Les fonctions narratives dans Les Grands Cimetières sous la Lune », Décade Georges Bernanos, Cerisy 1969 ; Plon, 1970 ;

7. « Le récit clandestin », La Nouvelle Critique, n° spécial 2ème Colloque de Cluny (1970), s.d. ;

8. « Tropisme », intervention au colloque sur la rhétorique, Strasbourg, mai 1970 ;

—

B. 1973-1974

9. « Les conséquences de la révolution russe », exposé au groupe « Désir et Politique », (titre incertain), animé par J.-D. Leccia et D.G., juin 1973, inédit ;

10. « Le diable est mort » (inédit, inachevé) 1973-1974

—

C. 1975-1977

11. « Passage au jeu », intervention au Groupe de Recherches sur les Théories du Signe et du Texte (Strasbourg, 1975), Lien : Strasbourg 1975

12. « L’oreille seule. Quelques remarques sur la pensée de Shakespeare », Travail théâtral, n° 26, hiver 1977, trad. portugaise (Brésil), Folhetim n° 10 ; repris dans L’Exhibition des mots (2ème édition 1998, Circé-poche) ;

—

D. 1983-1986

13. – (Sans titre) exposé au groupe de travail « À la recherche du temps présent » (animé par Jean-Paul Ferrier), Châteauvallon, 19 juin 1983, inédit ;

14. « Sur la limite », Aporie, printemps 1984 ;

15. « La condition moderne », exposé au groupe de travail « À la recherche du temps présent » (animé par Jean-Paul Ferrier), Châteauvallon, 15 février 1986, inédit.