10 Wissenschaftliche Mitarbeitende (m/w/d) Kennziffer W1728,

Vergütung nach TV-L, Entgeltgruppe E13 TV-L,

Beschäftigungsdauer: 18 Monate (ggf. Verlängerung um weitere 18 Monate),

Beschäftigungsumfang: 65 % der tariflichen Arbeitszeit

Das ist Ihr Arbeitsbereich:

Philosophische Fakultät: DFG-Graduiertenkolleg "Europäische Traumkulturen" GRK 2021

Ihre Aufgaben sind:

Literatur-, film, medien-, kunst-, musik- und kulturwissenschaftliche Forschungstätigkeit im Umkreis des Themas der traumspezifischen Ästhetiken und Poetiken in den europäischen Kulturen der Nach-Antike unter Berücksichtigung der Wechsewirkungen zwischen Traumästhetik, kulturellem System und Wissensgeschichte. Gelegenheit zur eigenen wissenschaftlichen Weiterbildung (Promotion) wird gegeben.

Ihr Profil ist:

ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium: Staats-, Magister- oder Master-Examen in einer literatur-, kunst-, medien- oder kulturwissenschaftlichen Disziplin.

Darüber hinaus bringen Sie mit:

exzellente Studienleistungen (Prädikatsexamen)

neben Deutsch (Kollegsprache) Kenntnisse in zwei weiteren Sprachen

Wir bieten Ihnen:

flexible Arbeitszeitmodelle zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

attraktive Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie z. B. Hochschulsport

zusätzliche Altersvorsorge (RZVK)

vergünstigte Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel (Jobticket)

Bewerbungen und Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form, zusammengefasst in einer pdf-Datei, bis zum 15.11.2020 unter Angabe der Kennziffer W1728 erbeten an: traumkulturen@uni-saarland.de.

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen:

ein maximal fünfseitiges deutschsprachiges Exposé eines eigenen Forschungsprojekts zum Thema "Europäische Traumkulturen" (mit einem Zeitplan für 36 Monate),

ein Motivationsschreiben mit Vorschlag für ein Thema eines Workshops im Rahmen des Kollegs unter Angabe zweier potenzieller Vortragender (eine vorherige Anfrage ist nicht erforderlich),

ein Exemplar der letzten fachwissenschaftlich relevanten Studienabschlussarbeit,

ein Lebenslauf,

Kopien der relevanten Zeugnisse,

ein Empfehlungsschreiben.

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Ansprechperson:

Frau Dr. Elena Kreutzer

Koordinatorin des Graduiertenkollegs "Europäische Traumkulturen" GRK 2021

Campus A2 2, Raum 0.12.2, 66123 Saarbrücken

Tel.: 0681 - 302-2198

