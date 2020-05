L’UNITÉ D’ESPAGNOL DU DÉPARTEMENT DES LANGUES ET DES LITTÉRATURES ROMANES

met au concours

1 poste de post-doctorant-e à 100% pendant deux ans

sur le projet de recherche « Desenrollando el cordel / Démêler le cordel »

financé par la Fondation philanthropique Famille Sandoz-Monique de Meuron

Brève description du projet :

Le genre éditorial de la littérature « de cordel » transcende les époques et les frontières géographiques ainsi que les genres littéraires, éditoriaux et artistiques. Il permet des études au croisement de disciplines aussi variées que l’histoire de l’imprimé et l’archéologie des médias, la littérature, le folklore et la sociologie – ou encore l’histoire de l’art et la musique, pour ses gravures et pour ses liens avec la tradition orale.

La Fondation philanthropique Famille Sandoz-Monique de Meuron soutient pour au moins deux ans le projet de recherche de la professeure Constance Carta, projet qui porte sur le fonds de littérature de colportage (« pliegos de cordel ») conservé à la bibliothèque d’espagnol de l’Université de Genève, constitué de près d’un millier d’exemplaires. Dans le cadre de ce projet seront menées à bien différentes activités, parmi lesquelles la création de bases de données ouvertes à la communauté, l’organisation d’événements scientifiques, la publication de travaux de recherche.

Conditions :

- être en possession d’un doctorat depuis moins de cinq ans dans le domaine des sciences humaines ou des humanités numériques

- maîtriser le français et l’espagnol (niveau B2 minimum)

- avoir un parcours académique incluant des études littéraires ou linguistiques (idéalement hispaniques)

- maîtriser les compétences spécifiques nécessaires à l’élaboration d’un projet dans le cadre des humanités numériques, dont XML (HTML, XML-TEI), IIIF, OCR, RDF triplestore, données structurées (JSON-LD, RDFa, microdonnées)

- avoir une bonne expérience en R programming, Deep Learning from text, Deep Learning from image

- s’engager à parfaire sa formation en DH en parallèle de sa première année, notamment en suivant les cours techniques de l’Unige (philologie numérique, images, visualisation de données, distant reading, etc.)

- être autonome et organisé-e

- savoir travailler en équipe

- développer un projet de recherche postdoctorale en lien avec le projet « Desenrollando el cordel / Démêler le cordel »

Cahier des charges :

Le/la postdoctorant-e complètera efficacement une équipe de trois autres personnes au profil littéraire. Il/Elle assurera la partie numérique du projet en dialogue constant avec ses collègues et développera son propre projet de recherche à partir du corpus de littérature de colportage conservé à Genève. De manière plus concrète :

Activités numériques

- dématérialisation du corpus de base (env. 400 « pliegos » déjà scannés)

- mise au format texte des fichiers images (OCR)

- indexation textuelle et visuelle du corpus

- balisage du texte (XML-TEI) et extraction des métadonnées

- analyse deep learning sur les textes et les images

- collaboration avec les autres membres de l’équipe

- liaison avec le service informatique de l’Université

- suivi de la création d’un site internet donnant accès aux informations du corpus

Activités scientifiques et littéraires

- publications personnelles liées à la recherche postdoctorale

- publications collectives liées au projet

- aide à la caractérisation des données extraites du corpus digitalisé

- aide à l’organisation d’événements scientifiques en lien avec le projet

- aide à la création d’un réseau international de contacts dans le domaine

de la littérature de colportage

*

Traitement : à partir de 81 347 CHF brut par an (classe 14/0)

Entrée en fonction : 1er septembre 2020.

Durée du mandat : 2 ans

(voire 3, max. 4, si et seulement si la Fondation décide de prolonger le financement du projet)

*

Les candidatures seront constituées des documents suivants :

- lettre de motivation rédigée en français ou en espagnol, détaillant la manière dont le/la candidat-e souhaite contribuer au projet, précisant en particulier son projet de recherche

- curriculum vitae et liste des travaux et publications scientifiques

- copie du diplôme de doctorat

à envoyer par courrier électronique à Stephanie.Cavallero@unige.ch jusqu’au 24 mai 2020.

*

Un entretien de discussion préalable peut être demandé par les candidats ou les recruteurs, sans que cela n’engage les parties concernées.

*

Seuls les dossiers de candidatures complets seront examinés.

Les candidat-e-s seront informé-e-s fin juin 2020 des résultats de la sélection.

Dans une perspective de parité, l’Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté.