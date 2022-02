Université de Lille

Colloque organisé par le CECILLE, Université de Lille, en partenariat avec le Laboratoire Associé International (LAI) avec La Sapienza, ainsi qu’avec l’Université de Pise (Laboratoire TTTI -Transcription, traduction, Textes Inédits et l’Istituto di linguistica computazionale (ILC) du CNR), l’Université de Séville, et l’Université Abdelmalek Saadi (Tétouan, Maroc).



Le but de ce colloque du 31 mars et 1er avril 2022, la quatrième rencontre organisée dans le cadre du LAI après la première qui a eu lieu à Lille le 30 novembre 2018, la seconde et la troisième à Rome (12 décembre 2019 et 15 septembre 2021), est d’approfondir la réflexion concernant les caractéristiques de l’écriture de l’exil au féminin. Une écriture marquée par l’expérience de l’éloignement et de l’exclusion, aussi bien que par le contraste entre appartenance et déracinement, ayant comme dénominateur commun le dépassement des frontières linguistiques, culturelles et confessionnelles, ainsi que la spécificité féminine du statut auctorial. Les interventions prendront en considération des textes de fiction et autobiographiques (lettres, romans, récits, poèmes), écrits par des femmes, non seulement italiennes, qui peuvent être reliés de quelque sorte à des expériences de dispatriation et d’exil.

L’axe temporel choisi va permettre de prendre en compte les expériences d’écriture d’exil entre le XIXe et le XXe siècle : de la période marquée par les entreprises coloniales à celle des premières décennies du XXe siècle caractérisées par les bouleversements politiques liés aux effondrements des empires, ainsi que par la mise en place des dictatures, les violences et les persécutions politiques et raciales, jusqu’aux années après la deuxième guerre mondiale avec leurs luttes de libération et la fin du colonialisme.



1ère journée - Modes et voix de l’écriture de l’exil au féminin : de la transgression au métissage (Italie-Méditerranée, XIXe siècle -XXe)



2ème journée - Le laboratoire des inédits d’Elisa Chimenti : un projet international de recherche et d’édition



Thématiques suggérées en relation à l’écriture exil au féminin :



- Regards sur l’autre et l’ailleurs



- Les différents aspects du déracinement



- Orientalismes et anti-orientalismes



- Représentations et transgressions des genres



- Plurivocité, hybridité, métissage



- La dimension auctoriale des femmes écrivaines



- Traduire l’écriture d’exil



Informations pratiques :

Les propositions de communications (titre, résumé d’une vingtaine de lignes, 5 mots-clés et une courte bibliographie), accompagnées d’une brève notice biographique, sont à envoyer le mardi 1 mars au plus tard aux adresses suivantes :



Camilla Cederna camilla.cederna@univ-lille.fr

Antonella Mauri antonella.mauri@univ-lille.fr



Langues de travail : français, italien, espagnol, anglais.