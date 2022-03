En ligne

Au long de deux dernières décennies, le regard à la littérature regagne d’autres contours : bien que la critique littéraire perd progressivement force dans les journaux de grande circulation, elle s’instaure davantage présentement sur Internet et dans des magazines spécialisés qui entament des nouvelles perspectives. Des recherches à propos des critiques littéraires (Roland Barthes et Antonio Candido, critique brésilien, ont figuré comme sujets des dossiers récents de cette revue) apparaissent dans la scène académique désormais et des discussions théoriques rapprochent la critique et la littérature. Pascale Casanova dans son livre La République mondiale des Lettres (1999) fait même référence à un « espace littéraire ».



Quel est le processus de création de l'œuvre littéraire ? Quelles sont les relations entre la création littéraire et la création critique ? Quels sont les supports actuels de diffusion de la critique littéraire (les journaux, les universités, les réseaux sociaux) ? Comment la critique circule-t-elle dans l’espace géopolitique ? Est-il possible d’aborder une critique comparée ? Quelles sont les différences entre les critiques produites dans des lieux institutionnalisés et la critique produite dans les pays périphériques ? Quelle est la rhétorique de la critique ? Ce sont ces questions que nous voulions discuter dans cette édition de la Revue Criação & Crítica, dont l’appel est ouvert pour tout texte qui comprend la critique littéraire comme son objet même d’étude, et non pas comme perspective théorique pour la discussion littéraire.



Contributions acceptées :

La revue accueille des articles académiques écrits en portugais, en français, en espagnol et en anglais, ainsi que des comptes-rendus, des interviews, des traductions et des exercices de style (ces derniers s’agissent des textes dans la limite entre la critique et la littérature).



Directives aux auteurs : https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/about/submissions



Date limite : les contributions doivent être envoyées par le site de la revue jusqu’au 30 mai 2022.