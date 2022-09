Montréal, Québec

Chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes, choisissez le 90e Congrès de l’Acfas pour présenter une communication ou organiser un colloque! Tout en bénéficiant de l’envergure du congrès et de sa couverture médiatique, vous encouragerez la diffusion du savoir, la relève scientifique et la communication scientifique en français.

Pour soumettre votre proposition en ligne :

Connectez-vous à votre compte utilisateur de l’Acfas ou créez-en un; Choisissez l’un des deux volets du programme scientifique et allez sur les pages correspondantes :

L’enregistrement partiel vous permet de compléter plus tard ou de modifier votre proposition. Pour accéder à votre proposition, vous devez vous connecter à votre compte utilisateur;

L’enregistrement final vous permet de soumettre votre proposition à l’Acfas; elle ne pourra plus être modifiée. Seules les propositions finales seront transmises au comité d’évaluation.

Consultez les critères d’admissibilité et d’évaluation, ainsi que les règlements généraux et la politique linguistique ; Remplissez le formulaire d'appel de propositions en ligne; Portez attention au mode d’enregistrement de votre proposition :

Voici un aperçu des dates importantes liées à l'appel de propositions :

Date Événement

15 août 2022 Ouverture des formulaires en ligne de l'appel de propositions

10 octobre 2022 Date limite de dépôt des propositions de colloques et des communications libres

6 décembre 2022 Réponse aux responsables de propositions de colloques

15 décembre 2022 Réponse aux auteurs et autrices de propositions de communications libres

Pour proposer une communication dans un colloque :

Si vous souhaitez présenter une communication dans un colloque, vous devrez répondre aux appels à communications des colloques diffusés dans le programme préliminaire en ligne de la mi-décembre à la mi-février. Vous devrez suivre la procédure annoncée par chacun des colloques. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les colloques qui lanceront des appels à communications.