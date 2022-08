BNF et médiathèque Françoise Sagan, Paris

Appel à communications pour un Colloque international

Rennes les 9 et 10 mars 2023

1, 2, 3… regarde ! La photo, le livre, l’enfant

Colloque international, organisé par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse, le Fonds patrimonial Heure joyeuse - médiathèque Françoise-Sagan et le laboratoire CELLAM-GRECES de l’Université Rennes 2, avec le soutien de l’Afreloce

En 1996, la Joie par les livres proposait une journée d’étude consacrée à la photographie dans le livre pour la jeunesse et la Revue des livres pour Enfants publiait à cette occasion, dans son numéro 168-169, un dossier intitulé : « La photographie dans les livres pour enfants : une approche sensible ».

En 2001, la Bibliothèque des enfants et des jeunes La Joie par les livres à Clamart accueillait l’exposition Flash sur les livres de photographies pour enfants et son catalogue-répertoire offrait un coup de projecteur sur les premières éditions d’une centaine d’albums de photographies, des années 1920 à nos jours.

En 2012, le Fonds patrimonial Heure joyeuse, depuis conservé à la médiathèque Françoise-Sagan, organisait l’exposition L’enfant et la photographie qui mettait en évidence l’évolution au cours du temps de la représentation de l’enfant et de la place de la photographie d’auteur dans les livres qui lui sont destinés.

Depuis lors, études, expositions, colloques internationaux, rencontres, mémoires, thèse de doctorat et ouvrages grand public concourent à poursuivre la réflexion autour de cette production, désormais baptisée « photolittérature» et couvrant le territoire dans lequel sont agencés art de la photo et texte littéraire. Parallèlement, au cours des deux décennies écoulées, les éditeurs ont multiplié, dans un bouillonnement créatif, le nombre d’albums qui intègrent la photographie, devenue par ailleurs omniprésente dans la vie quotidienne.

Le colloque « 1, 2, 3… regarde ! la photo, le livre, l’enfant » organisé conjointement par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse, la médiathèque Françoise-Sagan et le laboratoire CELLAM-GRECES de l’Université Rennes 2, entend accueillir des contributions portant sur l’histoire de cette littérature photographique, du 19ème siècle à nos jours, et à travers le monde. Ce genre largement diffusé, particulièrement prisé des enfants, est pourtant longtemps demeuré méconnu, noyé sous d’autres appellations, malgré la diversité des productions et les collaborations célèbres.

Le colloque a également vocation à accueillir des analyses portant sur les dispositifs mis en place au cœur de ces publications, examinant comment photographe, écrivain et éditeur se répartissent l’auctorialité et portant sur les procédés photographiques associés aux textes des écrivains.

Au cours de ces deux journées, les contributions permettront de réaliser un parcours au cœur des diverses catégories de cette photolittérature pour la jeunesse afin d’en redéfinir les contours, des abécédaires aux livres d’artistes, en passant par les documentaires, les romans ou les contes de fées, les livres tirés de films ou les portraits de pays.

Le colloque entend se faire également l’écho des combats des photographes et des nombreuses difficultés rencontrées par les créateurs de façon plus générale pour faire accepter des livres par des éditeurs ou par des passeurs de livres. Les prescripteurs sont souvent frileux à l’égard de la photographie, parfois condamnée à quelques notables exceptions près. Elle serait jugée trop pauvre ou trop réaliste, peu porteuse sur le plan de l’imaginaire, peu chargée sur le plan symbolique et peu créative sur le plan artistique, peu lisible par les plus jeunes. Il s’agira donc aussi de dresser un état de la critique et de tenter de mesurer la réception des images photographiques par les enfants eux-mêmes.

Enfin, le colloque examinera des dispositifs mis en place pour conserver et valoriser des fonds d’ouvrages photolittéraires, des institutions muséales aux bibliothèques, des politiques de numérisation à la conception d’exposition en passant par les entreprises de réédition du patrimoine permettant de redécouvrir ces œuvres riches et passionnantes, souvent pleines d’audace, mises devant les yeux et dans les mains d’un enfant.

—

—

Comité d’organisation

Agnès Bergonzi (BnF/CNLJ)

Norela Feraru (Université Rennes 2-CELLAM)

Laurence Le Guen (Université Rennes 2-CELLAM)

Virginie Meyer (BnF/CNLJ)

Christelle Moreau (médiathèque Françoise-Sagan/Fonds patrimonial Heure joyeuse)

Marine Planche (BnF/CNLJ)

Hélène Valotteau (médiathèque Françoise-Sagan/Fonds patrimonial Heure joyeuse)

—

Comité scientifique

Agnès Bergonzi (BnF/CNLJ)

Norela Feraru (Université Rennes 2-CELLAM)

Laurence Le Guen (Université Rennes 2-CELLAM)

Mathilde Lévêque (Université Sorbonne Paris Nord, Afreloce)

Virginie Meyer (BnF/CNLJ)

Gyongyi Pal (Université Mate, Hongrie)

Carine Picaud (BnF/Réserve des livres rares)

Marine Planche (BnF/CNLJ)

Christine Rivalan Guégo (Université Rennes 2)

Marie Robert (médiathèque Françoise-Sagan)

Hélène Valotteau (médiathèque Françoise-Sagan/Fonds patrimonial Heure joyeuse)

Dominique Versavel (BnF/département des Estampes)

—

Modalités

Le colloque est ouvert à l’international.

Les langues du colloque seront le français, l’anglais et l’espagnol.

Vous êtes invités à soumettre par courriel au plus tard le 12 septembre 2022 une proposition de communication (1000 à 1500 signes), d’une durée de 20 minutes, accompagnée d’une courte bio-bibliographie aux adresses : marion.caliyannis@bnf.fr et leguenlaurence@gmail.com

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des intervenants.

Les communications seront enregistrées afin d’être éventuellement mises en ligne sur le site de la BNF et ceux de ses partenaires.

La publication d’une sélection de textes est prévue suite à ce colloque.