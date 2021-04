Yvan Leclerc

Crimes écrits. La littérature en procès au XIXe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. Littérature et censure, 2021

EAN : 9782406100805

448 pages

48 €

En 1857, Madame Bovary et Les Fleurs du mal sont traduits en justice. Tout au long du XIXe siècle, de nombreux autres livres font l’objet de poursuites pour « offense à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». Que se passe-t-il quand le Code pénal rencontre les codes esthétiques ?

