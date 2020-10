Yassaman Khajehi

La Marionnette iranienne ou les Pouvoirs d'un objet hybride

Paris, Classiques Garnier, coll. Études sur le théâtre et les arts de la scène, 2020

EAN : 9782406099987

359 pages

30,00 €

La marionnette en Iran, depuis au moins dix siècles, participe à un « jeu » qui va au-delà des jeux théâtraux et scéniques. Tout en résistant aux contraintes sociales et politiques, par sa nature hybride, elle se renouvelle en toute occasion et revendique à sa guise la liberté de parole et de geste.

Table des matières