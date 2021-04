Ya-Han Chuang

Une minorité modèle ? Chinois de France et racisme anti-Asiatiques

La Découverte

ISBN : 9782348065125

252 p.

13,99€

PRÉSENTATION

Depuis l’assassinat du couturier chinois Chaolin Zhang en 2016 à Aubervilliers, les médias et les pouvoirs publics ont pris conscience de l’existence d’un racisme anti-Asiatiques au sein de la société française. L’expression de ces préjugés culmine en 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 frappe le monde. La révélation décomplexée des sentiments antichinois en France dévoile un mécanisme d’essentialisation encore peu étudié.

S’appuyant sur une enquête de terrain menée depuis 2009 jusqu’à nos jours, cet ouvrage dresse un portrait fin des trajectoires migratoires et politiques des populations chinoises en France, ainsi que des mobilisations antiracistes qui ont émergé dans la jeune génération. En suivant les parcours de Qian, Pierre, Alexandre, Ailing et Lin Chong, le lecteur arpentera tantôt les rayons des épiceries du quartier de Belleville, tantôt les allées des marchés grossistes d’Aubervilliers, en passant par les salons de manucure et les sous-sols qui abritent les ateliers de confection. Dans ces lieux méconnus s’élève la voix d’une nouvelle génération qui refuse de rester silencieuse et se lance dans une aventure politique inédite. Trente ans après la « Marche pour l’égalité et contre le racisme », la contestation de ces jeunes perçus comme « Asiatiques » peut-elle faire évoluer les regards sur les inégalités ethnoraciales au sein de la société française ?

Ya-Han Chuang est sociologue, chercheuse à l’Institut national d’études démographiques (Ined) et fellow de l’Institut Convergences Migrations. Membre des projets « Chinese Immigrants in Paris Region (ChIPRe) » et « Participation politique des populations issues de l’immigration asiatique en France (PolAsie) », elle a codirigé l’ouvrage Mobilités et mobilisations chinoises en France (Terra-HN, 2020).

SOMMAIRE

Avertissement

Introduction

Une minorité en mutation

Une ethnographie transnationale de longue durée

1 - Les petites tailleuses chinoises de Seine-Saint-Denis

Une chambre à soi

Va, vis et deviens

Le secret du «made in France»

2 - Château d’Eau, un nouvel El Dorado

Le dernier pari d’Emma

Une liberté dans la clandestinité

Cachez cet accent que je ne saurais entendre

3 - Se syndiquer, s’intégrer

Cuisine et dépendance

Une syndicalisation sans politisation

La révolte au bout des doigts

4 - Fashion Center , le « Rungis » du prêt-à-porter

Du Sentier à Aubervilliers

Le made in Chinaà Popincourt : une histoire de tensions

Aubervilliers : requalifier la banlieue rouge

Le vivre-ensemble à Popincourt : s’intégrer à l’histoire du quartier

Aubervilliers : « J’aime ma ville »

5 - Avoir ou ne pas avoir un « cerveau français » : les tiraillements des enfants d’immigrés chinois

Un barman chinois en Normandie

«To be or not to be » : le dilemme des jeunes de familles wenzhou

L’innovation : une nécessité dans la transformation économique

Sortir de la stigmatisation : l’AJCF et ses actions collectives

6 - Des Bellevillois comme les autres ? Apprendre à (se) manifester

Le Little Wenzhou de la rive droite

« On n’est pas dans Kung Fu Panda»

Au nom de la communauté chinoise

La racialisation des conflits urbains

Une « lutte de territoire » en marge de la manifestation

Lutter pour la reconnaissance : une association entre discours pro-intégration et sentiment nationaliste

Réparer la crise de cohabitation : les associations de commerçants bellevillois

Quand l’histoire se répète

La manifestation : une voie vers l’intégration

7 - Grandir en France en tant qu’Asiatique et être (ou ne pas être) bien dans sa peau

Une solitude partagée

« Ni vraiment chinois, ni vraiment français »

Revendiquer une double appartenance

8 - « Je ne suis pas un virus » : la généralisation d’une conscience antiraciste

Nommer le racisme et construire un répertoire d’actions communautaire

Élargir les valeurs républicaines et renforcer les actions dans la sphère juridique

Résister au racisme en temps de pandémie

Déconfiner l’identité asiatique

Faire converger les luttes antiracistes

Épilogue : vers un « salad bowl » à la française ?

Remerciements

Notes.