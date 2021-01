Pour une écologie de l'attention

Yves Citton

Seuil, coll. "Points", 2021

10.30 € TTC

416 pages

EAN 9782757884164

À contre-pied des lamentations courantes, cet essai propose une vision d’ensemble des questions que pose le déferlement d’images et d’informations qui condamnerait notre société à un déficit attentionnel pathologique. La sur-sollicitation de notre attention est un problème à mettre au cœur de nos analyses économiques, de nos réformes pédagogiques, de nos réflexions éthiques et de nos luttes politiques. Rien ne nous condamne toutefois à une dissipation abrutissante.

Comment rediriger notre attention ? Faut-il apprendre à « gérer » nos ressources attentionnelles pour être plus « compétitif » ? Ou à nous rendre mieux attentionnés les uns envers les autres, ainsi qu’envers les défis environnementaux et sociaux qui menacent nos milieux existentiels ? Ce livre esquisse une écologie de l’attention porteuse d’alternatives à une suroccupation qui nous écrase.

Yves Citton : Professeur de littérature et media à l’université Paris 8 et co-directeur de la revue Multitudes. Il a notamment publié Médiarchie (Seuil, 2017) et Générations collapsonautes (avec Jacopo Rasmi, Seuil, 2020).

