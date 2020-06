La France en récits

Yves Charles Zarka (dir.)

PUF, Hors collection

Date de parution: 17/06/2020

Nombre de pages: 508 — ISBN: 978-2-13-082444-2

Il n’y a pas un récit unique de la France mais des récits multiples, convergents ou divergents. Au lieu de poser d’emblée la question du récit national qui fait l’objet d’affrontements idéologiques, La France en récits examine la manière dont les récits qui font la France se composent, se superposent, mais aussi s’opposent et s’affrontent. Au-delà de la diversité des lieux de mémoire, c’est à travers l’analyse de ces récits que l’on comprend comment se forge et se transforme l’identité de la France, à la fois une et divisée.

L’ouvrage aborde ainsi les réalités du pays à travers une plongée dans les récits portant aussi bien sur la vie "concrète" (la géographie, le paysage, la gastronomie, les vins, la vie intellectuelle, etc.) que sur la langue française, des moments historiques majeurs, des personnages centraux mais aussi sur la vie sociale, institutionnelle et politique.



Sommaire

Introduction générale par Yves Charles Zarka

I. Sensibilité, goût, esprit (coordination : Paul Audi)

Introduction Faire résonner la basse sourde d’un pays (Paul Audi)

Exemples : 1. Notre-Dame de Paris: unanimité et crispations médiévales (Claude Gauvard) - 4. La métamorphose du terroir (Christian Godin) - 6. La mode ou le dernier luxe: Mallarmé et nous (Eric Marty) - 7. Le sourire de la crémière: sur la galanterie française (Claude Habib) - 8. La France et l’argent (Pascal Bruckner) - 9. Narrations médiatiques (Robert Maggiori) - 10. Du buzz dans les médias (Guillaume Erner) - 15. Les prix littéraires en récits (Nathalie Heinich) 17. Voyage personnel à travers le cinéma français (Bertrand Tavernier) - 19. L’esprit critique en France: de la lucidité à l’aveuglement (Roger-Pol Droit) - 20. Les intellectuels: un mythe français ? (Yves Charles Zarka)

II. La langue française ici et ailleurs (coordination : Jean-Marc Durand-Gasselin)

Introduction La langue française comme enjeu de récits (Jean-Marc Durand-Gasselin)

Exemples : 1. Vie et survie des langues régionales (Henriette Walter) - 3. Humour, blasphème et autres caricatures (Jacques de Saint-Victor) - 4. Le québecois (Pierre-Yves Soucy) - 6. La francophonie, une diplomatie de la langue (Xavier Darcos)

III. La guerre des mémoires (coordination : Jacques de Saint-Victor)

Introduction Les crises du récit national (Jacques de Saint-Victor)

Exemples : Les premiers récits des origines de la France (Bruno Dumézil) - La Révolution, creuset des identités collectives (Antonino De Francesco) - 5. La France selon Robespierre (Lucien Jaume) - 9. Mémoire du Vel’ d’Hiv (Pierre Birnbaum) - Le 96 : un bus, une vie (Renée Poznanski) - « Mémoires et histoire de la guerre d’Algérie » (Benjamin Stora) - 13. Mai 68 (Serge Audier) - 16. Récits juifs sur la France - 17. Récits musulmans sur la France - En quête des mémoires ouvrières (Xavier Vigna)

IV. La société, les institutions et l’Etat (coordination : Yves Charles Zarka)

Introduction La France une et divisée: les sources de la conflictualité (Yves Charles Zarka)

Exemples : 2. Détricotage du modèle social en France (Michel Margairaz) - 4. Récits tronqués sur l’immigration (Michèle Tribalat) - 6. La France et ses constitutions (Alain Laquièze) - 7. Le Président de la République: monarque républicain? ( Jean-Marie Denquin) - 8. La France entre république et nation (Juliette Grange) - 10. Les frontières de la France: permanences et mutations (Célia Rouvellat) -13. Pourquoi la laïcité? (Henri Pena-Ruiz) - 15. Le pays des Droits de l’homme? (Otto Pfersmann)

Conclusion générale par Jean-Claude Milner

*

