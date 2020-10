XXI/XX Reconnaissances littéraires. 2020 — 1. Reconnaissances

sous la direction de Florian Alix, Fabien Gris et Laure Michel

Paris, Classiques Garnier, coll. XXI/XX Reconnaissances littéraires, 2020

EAN : 9782406110071

260 p.

XXI/XX - Reconnaissances littéraires se propose d'étudier les littératures françaises du XXe et du XXIe siècle à partir du jeu de miroir qui les sépare et les réfléchit à la fois.

Christophe Pradeau et le comité éditorial

Reconnaissances / Recognitions 11

POÉTIQUES DE LA RECONNAISSANCE /

POETICS OF RECOGNITION

Olivier Guerrier

Avatars et vicissitudes de l’anagnôrisis

(des années 1960 à aujourd’hui) / The avatars and vicissitudes

of anagnorisis (from the 1960s to the present) 21

Edgar Dubourg

La reconnaissance intuitive de la fiction /

The intuitive recognition of fiction 35

Morgane Kieffer

Le contemporain au miroir du romanesque. De la reconnaissance narrative à la reconnaissance anthropologique /

The contemporary in the mirror of the romanesque.

From narrative recognition to anthropological recognition 51

Delphine Edy

Au c[h]œur du théâtre de Wajdi Mouawad.

Les voi-es-x de la reconnaissance /

The core (and the chorus) of Wajdi Mouawad’s theater.

Voices and pathways of recognition 63

Christophe Hanna

L’outil OVNI / The OVNI tool 85

EFFETS DE MIROIR :

ÉPOQUES, INSTITUTIONS, TEXTES /

MIRROR EFFECTS : ERAS, INSTITUTIONS, TEXTS

Isabelle Daunais

Des œuvres qui s’éloignent /

Works that grow apart 101

Olivier Gallet

La reconnaissance vive

(Roubaud reverdit d’une reverdie Reverdy) /

Profound gratitude and the rule of recognition

(Roubaud greened by a greened Reverdy) 115

Elsa Courant

« Ces Jeux floraux des temps modernes ». Les premiers prix

Nobel français de littérature, de Sully Prudhomme à Mistral /

“These Jeux floraux of the modern era”. The first French Nobel Prizes

in literature, from Sully Prudhomme to Mistral 139

Sylvie Ducas

L’écrivain assigné à résidence. Quelle reconnaissance littéraire ? /

The writer under house arrest. What literary recognition? 155

Lydie Moudileno

Dany Laferrière et la reconnaissance du titre /

Dany Laferrière and recognition of the title 175

Florian Alix

« Stendhal me connaît pas ». Reconnaissances littéraires

et pratiques transmédiales dans le rap français /

“Stendhal me connaît pas”. Literary recognitions

and transmedia practices in French rap 187

PERSPECTIVES / PERSPECTIVES

Albert Thibaudet

texte présenté, établi et annoté par Christophe Pradeau /

a text introduced, prepared, and annotated by Christophe Pradeau

Le roman de Montaigne. De Mauriac à Montaigne /

Montaigne’s novel. From Mauriac to Montaigne 211

Hugues Jallon

Revenir au terrier. Pour une littérature extrême /

Coming back to the burrow. For an extreme literature 245

Résumés/Abstracts 253