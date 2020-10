Xavier Mauméjean,

Sherlock Holmes. Détective de l’étrange,

Les Impressions Nouvelles, collection "La Fabrique des Héros", 2020.

EAN13 : 9782874497735.

Dire que le personnage de Sherlock Holmes a influencé le récit policier relève de la vérité simple. Il impose le modèle du détective logicien. Même sous forme de relectures postmodernes, nous n’en avons toujours pas fini. Comme figure, il est tout simplement une icône aux attributs immédiatement reconnaissables : deerstalker, pipe et macfarlane, dont l’origine importe peu, qu’il s’agisse d’Arthur Conan Doyle, du dessinateur Sidney Paget ou de l’acteur William Gillette, tant il est vrai que l’on ne prête qu’aux riches.

Mais l’importance du détective l’a conduit à s’exporter vers d’autres aires littéraires. L’objectif de cet ouvrage est d’analyser l’influence de Sherlock Holmes sur les différents genres de l’imaginaire : fantastique, science-fiction et fantasy.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

Xavier Mauméjean est un écrivain français. Il est membre du collège de ‘Pataphysique, et du Club des Mendiants Amateurs de Madrid qui réunit des écrivains et des critiques du roman policier. Prix Gérardmer 2000 du roman fantastique pour Les Mémoires de l’Homme-Éléphant. Prix Rosny aîné pour La Vénus anatomique et Lilliputia. Il travaille également pour France Culture, pour la télévision et le cinéma.