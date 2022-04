Édition et traduction : Christiane Chauviré, Sabine Plaud



En 1921, Ludwig Wittgenstein publie son seul livre édité de son vivant, porté par une thèse forte : les problèmes que la philosophie a rencontrés jusqu’ici viennent de notre ignorance de la logique profonde du langage, qui est aussi la logique de la réalité. Langage et réalité sont deux facesd’une même pièce. Pour dissoudre ces problèmes, il faut donc analyser logiquement le langage et affronter le nonsens, afin d’envisager ensuite la dimension mystique de la philosophie. C’est l’entreprise que déroulent les quelque cinq cents propositions de ce traité, qui ne craint pas de recommencer la philosophie à zéro.

Texte célèbre pour ses ambiguïtés, le Tractatus est ici abordé sous un angle nouveau, qui ne cherche pas à fixer son sens, mais au contraire à lui restituer sa richesse et sa mouvance, dans toute l’ampleur de la pensée de Wittgenstein. En étudiant l’arrière-plan philosophique de ce traité et en éclairant ce grand œuvre à la lumière des carnets – notamment ceux de 1914-1916 –, on voit se dessiner la figure complexe de l’un des plus grands penseurs du XXᵉ siècle.

Feuilleter l'ouvrage…

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Wittgenstein : l’art de la clarification", par Olivier Fressard (en ligne le 15 avril 2022).