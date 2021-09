Épicure

Walter Friedrich Otto

Traduit de l’allemand par Laurent Ferec.

Allia, sept. 2021

112 p. — ISBN: 979-10-304-1288-8



“Depuis des millénaires, la science est en quête de ce ‘principe de raison’ (...). Son appétit de découvertes l’a menée à une époque récente bien au-delà de l’atomisme­­­­­ d’Épicure. Mais entre la posture intellectuelle de la recherche antique et celle de la recherche moderne, il y a une grande différence, qui s’impose d’autant plus à l’esprit qu’on s’interroge sur son impact sur la vie. Pour dire les choses en un mot : la recherche actuelle débouche sur la technique, comme si cela en avait été la visée dès le départ. La recherche antique mène à la purification et à l’élévation de l’esprit humain. Nul n’a exprimé cette quête avec une aussi grande clarté qu’Épicure.”

De tous les philosophes antiques, Épicure est peut-être celui dont la pensée a été la plus déformée. Pour y remédier, Walter F. Otto révèle dans cet essai un nouvel Épicure, et rend sa pensée accessible à tous.

Si le fondement de l’épicurisme est la recherche du plaisir, la recette pour y accéder réside dans la simplicité. De plus, la véritable singularité d’Épicure réside dans le rapport qu’il entretient avec le divin. Il parvient à faire coexister son matérialisme avec l’absolue certitude de l’existence des dieux. Les dieux épicuriens n’éprouvent pas d’animosité envers les hommes. Ce n’est que dans la conscience de leur indifférence à son endroit que l’homme accomplira­­­­­ sa liberté.

Alors que, sous l’emprise de la technique­­­­­ et de la science, “la dissension­­­­­, le déchirement, la petitesse­­­­­ d’esprit et l’infortune de l’homme ont crû jusqu’à atteindre des proportions effroyables, et jusqu’à ce qu’il finisse par ne plus savoir ce que c’est que d’être homme”, Walter F. Otto retrace la voie subtile et unique ouverte par Épicure vers un but suprême : “la liberté de l’homme”.

