William Shakespeare, Comme il vous plaira / As you like it

Traduit par : Cécile Ladjali

Sous la direction de : Florient Azoulay, Yan Braillowsky

Les Belles Lettres, 2019

*

360 p.

19,50 EUR

EAN13 : 9782251450407

*

DESCRIPTION :

Cette pièce est une autre Nef des fous. À son bord ont embarqué Pierre de Touche, Jacques, Orlando. Plus j’avançais dans la traduction et plus je me disais que le héros de Comme il vous plaira était Jacques le mélancolique. J’en fus absolument certaine au moment de traduire la fameuse tirade concernant les sept âges de la vie. Outre que l’immersion dans la musique du texte me tirait les larmes des yeux – j’avais bien conscience de me pencher sur la plus belle page jamais écrite par un poète – me sidérait également l’incomparable modernité du propos.

Tout ce qui est dit là nous parle, nous convoque, nous capte, et nous oblige à nous reconnaître dans le miroir sans tain du texte baroque. Dissimulé dans le filigrane de sa comédie, embusqué derrière chacun de ses mots et images, Shakespeare nous étreint, nous confond.



