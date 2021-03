Des étoiles nouvelles. Quand la littérature découvre le monde

William Marx

Les Editions de Minuit, 2021

*

128 pages

ISBN : 9782707346834

16.00 €

*

PRESENTATION :

Les étoiles se lèvent-elles à l’ouest ? Et un poème peut-il faire polémique dans les journaux plusieurs semaines durant ? Que doit aux éléphants la rondeur de la Terre ? Et à Dürer La Guerre des étoiles ? Lequel des deux est le plus sémiologue, Tintin ou Milou ? Une boucle de cheveux et une bulle de savon méritent‑elles de monter au ciel ? Et quels vers inédits de Shakespeare dans Hamlet auraient suffi à modifier l’œuvre de Proust ?

À tant de questions fondamentales comme à bien d’autres ce livre apporte des réponses précises et argumentées, ainsi qu’à celle-ci, qui les résume toutes : que peut une image ? À partir de deux mots pris dans l’un des poèmes les plus célèbres de la langue française, l’ouvrage raconte la découverte du monde, de la terre et du ciel par le langage et la littérature.

Car ce livre traite des étoiles et de la poésie. Il parle du plus loin de nous, le firmament, et de ce qui nous touche au plus près, les mots du poète, des mots qui parfois nous découvrent le ciel. C’est un livre sur tout et sur l’inaccessible, sur l’altérité et les relations Nord-Sud, sur l’esthétique, la science et le pouvoir, sur la mémoire et les possibles de l’histoire. À partir de deux mots seulement, il dévoile les métamorphoses de la poésie en même temps que celles de notre connaissance du monde.

Lire les premières pages...

Voir le livre sur le site de l'éditeur...