Voltaire

Théâtre complet. Tome I, L’entrée en scène

édition de Vincenzo De Santis, Gianni Iotti, Michèle Sajous D'Oria, Thomas Wynn

sous la direction de Renaud Bret-Vitoz et Gianni Iotti

préface et direction d'ensemble : Pierre Frantz

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, 2020

EAN : 9782406088110

592 p. — 69,00 €

Voltaire n’a jamais cessé de composer pour la scène. C’est une découverte que l’édition, dont on lira ici le premier volume, propose aux lecteurs, aux amateurs de théâtre, aux comédiens, la découverte d’un répertoire oublié, riche et vivant, nourri par un sens de la scène et par une pratique expérimentale.

